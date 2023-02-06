ВСУ могут выйти из Бахмута: эксперт назвал одно самое главное условие

Россияне пытаются перерезать главные "логистические артерии", которые ведут к Бахмуту.

ВСУ могут выйти из Бахмута, эксперт назвал условие / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные могут выйти из Бахмута, если оккупанты "перережут" основные логистические пути, которые ведут к городу. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сообщает ТСН.ua.

Он отметил, что более масштабное наступление происходит на Донецком плацдарме. Враг пытается продвигаться на 3 направлениях: Бахмут, Авдеввка, Угледар.

"Если мы говорим о ситуации на сегодняшний день, то я не исключаю, что это риски именно в секторе Бахмута, потому что там сконцентрировано очень большое количество десантной компоненты. Ее недостаточно для того, чтобы полноценно атаковать Бахмут. Но, как я вижу, они пытаются сейчас не столько атаковать Бахмут, именно зайти в Бахмут и начать городские бои. Поскольку российские подразделения, скажем так, в формате городского боя — никакие", - говорит Коваленко.

Однако россияне пытаются перерезать основные "логистические артерии". В таком случае командование может дать приказ о выходе бойцов ВСУ из города.

"До того, как будут перерезаны основные артерии, может произойти вывод из Бахмута Вооруженных сил Украины. С другой стороны, пока эти артерии не перерезаны. Поэтому Бахмут продолжает держать оборону", – добавил эксперт.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты пытаются продвинуться вперед и захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросили на это направление все силы, чтобы прорвать линию обороны. Об этом заявила 4 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

За два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах, рассказал полковник Сергей Череватый. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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