glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия не сможет захватить Донбасс к марту, Путин снова переоценил силы - ISW

3 февраля 2023, 07:22
Российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей, считают аналитики.
Владимир Путин, мобилизация в РФ
Армия РФ не сможет зхаватить Донбасс до марта, как приказал Путин / Фото УНИАН, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики Института изучения войны не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие, считают аналитики ISW.

"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", - говорится в отчете.

В то же время в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.

"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы", - отмечают эксперты.

Планы Путина в отношении Украины

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

Тем временем президент России Владимир Путин 2 февраля неожиданно заявил, что на сегодня задача на войне в Украине - это "сохранение России".

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабное наступление. По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.

Другие новости:

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:34

Путин относится к нему, как к сыну, хоть он и расходный материал - Орешкин о будущем Кадырова

07:22

Россия не сможет захватить Донбасс к марту, Путин снова переоценил силы - ISW

07:01

Лунный календарь на февраль 2023: в какие дни стоит быть особенно осторожным

06:44

Сегодня США объявят о поставках Украине дальнобойных ракет - СМИ

06:12

До полного разгрома и поражения — не будет ни покаяния, ни спасениямнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

04:30

Стильная богиня или безвкусная простушка: как носить леопардовый принт, чтобы быть моднойВидео

03:46

"Это удар ниже пояса": звездная украинская прыгунья похвасталась сочным декольте в тесном платье

03:30

Холостяк рассказал, был ли у него секс с победительницейВидео

Реклама
03:20

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

03:15

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

02:42

"До чего доводит зеленый змей": у Волочковой произошел "приступ"Видео

02:10

"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

01:35

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

00:51

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

00:25

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

00:05

Новый лидер Чехии призвал дать все оружие Украине, однако есть одно ограничениеВидео

02 февраля, четверг
23:52

Топ-3 пар знаков зодиака, которые созданы друг для друга: их отношения идеальны

23:23

"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробностиВидео

23:19

Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

Реклама
23:18

"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на УкраинуВидео

23:03

Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки УкраиныВидео

22:56

Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

22:49

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсменВидео

22:46

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильниковВидео

22:41

Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандалВидео

22:35

Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверхВидео

22:27

Переговоры начнутся в этому году и Украина станет членом ЕС - Урсула фон дер ЛяйенВидео

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

Реклама
18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять