Россия не сможет захватить Донбасс к марту, Путин снова переоценил силы - ISW

Российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей, считают аналитики.

Армия РФ не сможет зхаватить Донбасс до марта, как приказал Путин / Фото УНИАН, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики Института изучения войны не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие, считают аналитики ISW.

"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", - говорится в отчете.

В то же время в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.

"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы", - отмечают эксперты.

Планы Путина в отношении Украины

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

Тем временем президент России Владимир Путин 2 февраля неожиданно заявил, что на сегодня задача на войне в Украине - это "сохранение России".

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабное наступление. По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.

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