Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в Украине

Российский президент, который устроил масштабную войну в Украине, вдруг заявил о защите РФ и ее победе.

Владимир Путин / Минобороны РФ, скрин

Президент России Владимир Путин вдруг заявил, что сегодняшней задачей на войне в Украине у него стоит на первом ряду "сохранение России".

"Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для её поступательного развития, для её укрепления", — вдруг заявил Путин.

Путин добавил, что эта задача "безусловно будет решена". По его словам, Россия во всем права и должна "победить".

"Преемственность поколений, ценностей, традиций — всё это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе", - заявил Путин, который устроил кровавую войну в Украине.

Ранее Владимир Путин цинично обвинил Украину в, дескать, "обстрелах" территории приграничных областей страны-агрессора России. Он обратился к российскому Минобороны, чтобы ведомство Шойгу "ликвидировало возможность обстрелов".

Напомним, военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабной наступление.

По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.

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