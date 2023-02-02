Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в Украине

Президент России Владимир Путин вдруг заявил, что сегодняшней задачей на войне в Украине у него стоит на первом ряду "сохранение России".
"Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для её поступательного развития, для её укрепления", — вдруг заявил Путин.
Путин добавил, что эта задача "безусловно будет решена". По его словам, Россия во всем права и должна "победить".
"Преемственность поколений, ценностей, традиций — всё это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе", - заявил Путин, который устроил кровавую войну в Украине.
Ранее Владимир Путин цинично обвинил Украину в, дескать, "обстрелах" территории приграничных областей страны-агрессора России. Он обратился к российскому Минобороны, чтобы ведомство Шойгу "ликвидировало возможность обстрелов".
Напомним, военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабной наступление.
По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.
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