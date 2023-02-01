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Путин цинично пожаловался на Украину: обвинил в "обстрелах" и просит "помощи" у ведомства Шойгу

1 февраля 2023, 18:30
Кремль, дескать, "обеспокоен обстрелами" приграничных областей и обвиняет в этом Украину. При этом Москва цинично умалчивает о том, что развязала войну.
Путин, Шойгу
Напавший на Украину Путин просит Минобороны Шойгу "прекратить обстрелы России" / Коллаж скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин цинично обвинил Украину в якобы "обстрелах" российских приграничных областей. Он обратился к своему министерству обороны, чтобы ведомство, мол, "ликвидировало возможность обстрелов".

Как сообщает РБК, во время совещания по вопросам восстановления инфраструктуры он сказал о том, что ключевой задачей для Москвы является, мол, "прекращение обстрелов приграничных территорий", в чем Путин обвинил Украину, на которую сам и напал.

"Помочь" он просит возглавляемое Сергеем Шойгу российское минобороны.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - цинично сказал Путин.

Отметим, Украина не подтверждает обстрелы территории страны-агрессора России. А представители оккупанта Москвы неоднократно признавались в том, что наносят удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как Путин фактически ему угрожал.

В ходе телефонного разговора в феврале 2022 года, который состоялся накануне полномасштабного нападения на Украину, Путин сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать с Путиным и настаивать на том, чтобы он вывел войска из Украины и прекратил войну.

В Кремле сразу же сообщили о готовности разговаривать, но подчеркнули, что Берлин пока не согласовывал с Москвой каких-либо телефонных переговоров.

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