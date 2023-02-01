Путин цинично пожаловался на Украину: обвинил в "обстрелах" и просит "помощи" у ведомства Шойгу

Директор страны-агрессора России Владимир Путин цинично обвинил Украину в якобы "обстрелах" российских приграничных областей. Он обратился к своему министерству обороны, чтобы ведомство, мол, "ликвидировало возможность обстрелов".
Как сообщает РБК, во время совещания по вопросам восстановления инфраструктуры он сказал о том, что ключевой задачей для Москвы является, мол, "прекращение обстрелов приграничных территорий", в чем Путин обвинил Украину, на которую сам и напал.
"Помочь" он просит возглавляемое Сергеем Шойгу российское минобороны.
"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - цинично сказал Путин.
Отметим, Украина не подтверждает обстрелы территории страны-агрессора России. А представители оккупанта Москвы неоднократно признавались в том, что наносят удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как Путин фактически ему угрожал.
В ходе телефонного разговора в феврале 2022 года, который состоялся накануне полномасштабного нападения на Украину, Путин сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет продолжать разговаривать с Путиным и настаивать на том, чтобы он вывел войска из Украины и прекратил войну.
В Кремле сразу же сообщили о готовности разговаривать, но подчеркнули, что Берлин пока не согласовывал с Москвой каких-либо телефонных переговоров.
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