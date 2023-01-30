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Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

30 января 2023, 07:26
Телефонный разговор Джонсона и Путина состоялся в феврале 2022 года.
Борис Джонсон, Владимир Путин
Борис Джонсон рассказал о разговоре с Путиным накануне вторжения РФ в Украину / Фото УНИАН, скриншот

Накануне вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом говорится в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале BBC 2 вечером 30 января, передает BBC.

Телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"В какой-то момент он (Путин, – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - рассказал ныне уже экс-премьер.

"Я думаю, что, судя по его (Путина, – ред.) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – отметил Джонсон.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

Как сообщал Главред, ранее Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского "очень смелым парнем". Он предположил, что без Зеленского история войны России против Украины могла быть другой.

Также Джонсон говорил, что в странах Европейского Союза после начала широкомасштабной войны РФ против Украины было разное отношение к ситуации. Во Франции до последнего все отрицали. В Германии и вовсе считали, что будет лучше, если произойдет быстрая оккупация украинского государства.

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