УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Зеленский – очень смелый парень": Джонсон заявил о переломной роли президента на войне в Украине

23 ноября 2022, 10:05

Президент Владимир Зеленский проявил "абсолютно выдающиеся" качества во время войны России против Украины, считает бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Зеленский, Джонсон
Джонсон стал первым политиком, который приехал в Украину во время большой войны с Россией / Офис президента

Британский политик, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского "очень смелым парнем". Он предположил, что без Зеленского история войны России против Украины могла быть другой.

В интервью CNN экс-глава правительства Британии отметил, что Зеленский проявил "абсолютно выдающиеся" качества в своем руководстве Украиной во время полномасштабной войны.

По его мнению, если бы не Зеленский, история войны Москвы против Киева была бы совершенной иной.

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было", - подчеркнул Борис Джонсон.

Борис Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022 года. Он стал первым политиком, который приехал в Украину после полномасштабного военного вторжения России. Джонсон активно поддерживал Украину.

На День Независимости 24 августа он приехал в Киев. Его имя появилось на Аллее смелости, которая посвящена друзьям Украины, поддерживающим государство в отражении российской агрессии.

Президент Зеленский отмечал, что в том числе и британские ракеты помогали ВСУ в начале большой войны с Россией уничтожать вражеские колонны.

Напомним, Джонсон рассказал о неоднозначной позиции Германии и Франции после полномасштабного нападения России на Украину.

По его словам, в Париже предпочитали все отрицать, а в Берлине и вовсе считали "что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала".

Смотрите видео ТСН - новый премьер Британии Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину в войне с Россией

Другие новости:

Владимир Зеленский Борис Джонсон война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:26

Эту уже первый звоночек: что делать, если ванна пожелтела

10:25

Адмирал НАТО назвали главное преимущество ВСУ над оккупантами РФВидео

10:24

Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артснарядов

10:05

"Зеленский – очень смелый парень": Джонсон заявил о переломной роли президента на войне в УкраинеВидео

10:02

Мать достали из-под обломков, младенец погиб: что известно об обстреле Россией роддома в Вольнянске

Реклама
09:51

Газпром перешел к новому этапу шантажамнение

09:45

Родственнички из преисподней: 7 шагов к здоровому общению с токсичной семьей

09:27

"Переползают мертвых": поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов – боец ВСУВидео

09:12

Не можем или не хотим: почему мы сами не делаем трансформаторымнение

09:07

Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – ДжонсонВидео

09:03

Пенсионер из Буковины отдал все свои деньги ВСУ: мужчину наградили орденомВидео

08:35

"Следующая наша проблема": у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на КазахстанВидео

08:35

"Ваша очередь жить при свечах": академик РФ обвинил украинцев - "не могут без туалетной бумаги"Видео

08:32

"Вы мужчина или кто?": жены и матери мобилизированных россиян требуют аудиенции ПутинаВидео

08:31

Путин теряет влияние, через месяц-два в Кремле может произойти раскол – ПодолякВидео

08:02

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: зачем так делатьВидео

07:59

Помогут Киеву получить превосходство в воздухе: сенаторы США призвали передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

07:45

У Путина пугают "вторжением ВСУ" и готовят атаку на Белгородскую область под "чужим флагом" – ISW

07:45

Гороскоп на 23 ноября 2022: Рыбам – забота о здоровье, а Львам – нервы

07:16

На Запорожье оккупанты ударили ракетами по родильному отделению, погиб младенец

Реклама
06:56

Когда же Паша-Мерседес сменит свой никнейм на "Паша-автозак"?мнение

06:20

Гороскоп на декабрь 2022 для Раков: развод, выигрыш и освобождение от долговВидео

05:10

Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

04:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

04:45

Вступит ли НАТО в войну в Украине: эксперт поделился интересным прогнозомВидео

03:20

Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецептыВидео

03:05

Врежет лютый холод: синоптик предупредил об аномалии и назвал сроки дубакаВидео

02:33

16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными бедрами в провокационных мини-шортах

02:15

"Конец ноября со знаком минус": астролог насторожила прогнозом на ближайшие дниВидео

01:45

Как сохранить мясо без холодильника: простые фишки на заметку хозяйкамВидео

01:32

"Ему место в зоопарке или психдиспансере": Джигурда устроил вакханалию в доме ВолочковойВидео

00:51

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

00:30

Опытные хозяйки не выливают кипяток в раковину: какой вред это приносит

22 ноября, вторник
23:55

Будут ли в Украине тотальные отключения электричества: прогноз гендиректора YasnoВидео

23:28

"Маленькие лидеры бредят большими империями": у Зеленского разнесли скандальный поступок Орбана

23:07

"Война не продлится вечно": сколько времени Украина будет освобождать территорииВидео

22:38

Испортила все одним поступком: Меган Маркл повторила роковую ошибку принцессы ДианыВидео

22:35

Когда закончится активная фаза войны и пойдут ли ВСУ на Россию: Жданов назвал сценарийВидео

22:30

День бухгалтера 2023: теплые поздравления для серьезных повелителей цифрФото

22:00

Был талантливым артистом балета: в боях за Украину трагически погиб 26-летний защитник

Реклама
21:24

Украине могут грозить аварийные отключения света из-за морозов – Шмыгаль

21:04

У России есть ресурс для 3-4 массированных ракетных атак по Украине - ДаниловВидео

20:37

В Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты кричат о работе ПВО и "атаке беспилотников"Видео

20:35

Приметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечьВидео

20:07

Спустя полвека: медики установили причину загадочной смерти Брюса Ли

19:53

"Пропаганда колдовства и сатанизма": в России выдали маразм о "Гарри Поттере"

19:31

Favbet Foundation передал полиции внедорожник Hyundai

19:20

Их могут успокоить только санитарымнение

19:13

Два пенсионера в России жестоко призвали к убийствам украинцевВидео

19:10

Звезда фильмов Леон и Дракула завершает актерскую карьеру

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять