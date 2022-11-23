"Зеленский – очень смелый парень": Джонсон заявил о переломной роли президента на войне в Украине

Президент Владимир Зеленский проявил "абсолютно выдающиеся" качества во время войны России против Украины, считает бывший премьер Британии Борис Джонсон.
Британский политик, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского "очень смелым парнем". Он предположил, что без Зеленского история войны России против Украины могла быть другой.
В интервью CNN экс-глава правительства Британии отметил, что Зеленский проявил "абсолютно выдающиеся" качества в своем руководстве Украиной во время полномасштабной войны.
По его мнению, если бы не Зеленский, история войны Москвы против Киева была бы совершенной иной.
"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было", - подчеркнул Борис Джонсон.
Борис Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022 года. Он стал первым политиком, который приехал в Украину после полномасштабного военного вторжения России. Джонсон активно поддерживал Украину.
На День Независимости 24 августа он приехал в Киев. Его имя появилось на Аллее смелости, которая посвящена друзьям Украины, поддерживающим государство в отражении российской агрессии.
Президент Зеленский отмечал, что в том числе и британские ракеты помогали ВСУ в начале большой войны с Россией уничтожать вражеские колонны.
Напомним, Джонсон рассказал о неоднозначной позиции Германии и Франции после полномасштабного нападения России на Украину.
По его словам, в Париже предпочитали все отрицать, а в Берлине и вовсе считали "что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала".
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