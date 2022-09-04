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Зеленский о помощи Джонсона: ракеты Британии помогли остановить колонны танков войск России

4 сентября 2022, 13:46

Правительство Великобритании во главе с Джонсоном еще до 24 февраля начало работу по усилению обороноспособности Украины, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский, Джонсон
Джонсон при каждой встрече спрашивал, чем помочь Украине - Зеленский / president.gov.ua

Британский политик Борис Джонсон на посту премьер-министра Великобритании с первых дней полномасштабной войны России против Украины стал оказывать всестороннюю поддержку Киеву. Правительство Королевства начало помогать укреплять обороноспособность украинского государства еще до 24 февраля, а ракеты Лондона, в том числе, помогли остановить колонны бронетехники РФ. Джонсон при каждой встрече спрашивал, чем можно помочь. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В статье для Daily Mail он рассказал о том, что с первых дней полномасштабной войны Москвы против Киева Джонсон оказывал многогранную поддержку Киеву. Как полагает гарант, не многие политики готовы действовать таким же образом.

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По словам президента, еще до 24 февраля, когда Россия открыто напала на Украину, правительство Великобритании работало над усилением обороноспособности государства.

Причем британские ракеты помогли остановить российские военные военные колонны, которые на тот момент казались бесконечными.

"Премьер-министр Джонсон посетил Киев в начале февраля. Наша откровенная, открытая дискуссия немедленно была подкреплена первыми поставками противотанковых ракет. Это оружие сыграло свою роль в остановке продвижения кажущихся бесконечными российских бронетанковых колонн", - отметил Зеленский.

Также глава украинского государства рассказал, что за несколько дней до нападения армии России он встречался с Джонсоном в Мюнхене. Стороны согласовали шаги для укрепления обороны Украины.

Кроме того, 24 февраля Джонсон стал одним из первых лидеров, с кем поговорил Зеленский. Спустя некоторое время такие телефонные звонки стали регулярными, благодаря чему Киев и Лондон смогли лучше координировать международные действия для борьбы с военной агрессией РФ.

"При каждой встрече и разговоре между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: А что еще? Что еще тебе нужно? Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, не многие политики готовы на это", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон 24 августа, на День Независимости Украины, прибыл в Киев. В столице на Аллее смелости, на которой указывают имена представителей стран-союзников Украины, помогающих бороться с российской агрессией, появились его инициалы. Также Киеву предоставили финансовую помощь в размере $63,7 млн долларов.

Позже Джонсон в своей колонке написал, что Запад должен противостоять российской агрессии. По его словам, нельзя допустить, чтобы Путин развязал новую агрессию против другой страны. Джонсон предупредил Украину о тяжелых нескольких месяцах войны, но подчеркнул, что Киев одержит победу.

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Владимир Зеленский новости Великобритании Борис Джонсон военная помощь война России и Украины
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