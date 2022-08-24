Джонсон тайно приехал в Киев на День Независимости с большим сюрпризом для Украины: подробности

Зеленский и Джонсон / president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День независимости Украины в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Борис Джонсон первый написал в Twitter, что он находится в Киеве.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона.

Как сообщает канцелярия британского премьера, Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, включающего 850 микродронов.

Отмечается, что новый пакет помощи Лондона Киеву размером $63,7 млн поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

"Мы всегда рады приветствовать нашего союзника в Украине. Визит премьера Бориса Джонсона в столицу в День Независимости нашего государства еще раз подчеркнул прочность наших двусторонних отношений. Великобритания и премьер Джонсон сделали очень много для поддержки Украины в противостоянии с РФ. Мы совместно приближаем победу в битве за ценности и свободу. Война продемонстрировала нам настоящих друзей", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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