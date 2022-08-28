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Украина победит в жестоком армреслинге с РФ - Джонсон

28 августа 2022, 09:43

Премьер-министр Британии призвал мир не поддаваться путинской агрессии. Если российскому диктатору позволят изменить границы Европы, то он это сделает снова.

Борис Джонсон
Борис Джонсон уверен в победе Украины в войне / Фото Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев войны будут тяжелыми, но Украина обязательно выстоит и одержит победу.

В колонке для издания The Mail Джонсон предупредил, что счета за энергоносители в этом году будут высокими, но виноват в этом исключительно российский диктатор Владимир Путин. Он призвал мир не поддаваться путинской агрессии.

"Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым. В этом жестоком армрестлинге украинский народ может и победит. Так будет и с Британией", – написал британский премьер.

Джонсон добавил, что если российскому диктатору Путину позволят изменить границы Европы, то он это сделает снова, но уже с другим государством, которое когда-то входило в состав Советского Союза.

"Он (Путин, – ред.) считает, что у мягких европейских политиков не хватит духа на борьбу, что этой зимой мы снимем санкции и начнем клянчить российскую нефть и газ. Он считает, что мы устанем поддерживать Украину и начнем осторожно подталкивать украинцев к подписанию соглашения с кремлевским тираном. Это было бы безумием", – подчеркнул Борис Джонсон.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины. Это был третий визит главы британского правительства с начала полномасштабного вторжения России.

Великобритания 24 августа выделила новый пакет военной помощи Украине на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов). Наша страна получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.

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