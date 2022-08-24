Британия выделила более 63 млн долларов Украине: все подробности

Украина и Британия / МИД Украины

Великобритания в День Независимости выделяет Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Как сообщает правительство Британии, Украина получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.

Дроны имеют размер меньше мобильного телефона, а научиться управлять ими можно за 20 минут. Беспилотник передает видео в реальном времени и делает неподвижные изображения.

Также Британия готовится передать Украине транспортные средства для поиска мин в водах. В ближайшие недели украинские военные пройдут специальные учения.

Визит Джонсона в Киев

Сегодня в День Независимости в столицу прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Глава британского правительства поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что его страна продолжает оказывать поддержку.

На совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.

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