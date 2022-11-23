Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – Джонсон

Позиция Германии по войне против Украины была продиктована экономическими интересами - Джонсон / Коллаж Офис президента, Pixabay

В странах Европейского Союза после начала широкомасштабной войны РФ против Украины было разное отношение к ситуации. Во Франции до последнего все отрицали. В Германии и вовсе считали, что будет лучше, если произойдет быстрая оккупация украинского государства. Об этом заявил британский политик, бывший премьер-министр Борис Джонсон.

В интервью CNN он рассказал о том, что в государствах ЕС сразу после полномасштабного нападения России на Украину было разное отношение к агрессии Москвы.

По его словам, Париж до последнего момента все отрицал, а в Берлине по экономическим соображениям и вовсе считали быстрый захват Украины оптимальным вариантом.

"Одним словом, у разных стран было свое отношение. Французы до последнего все отрицали. Немцы по всяческим экономическим причинам считали, я скажу страшную вещь, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала", - подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, в конце марта на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о том, как после нападения России немецкий министр финансов Кристиан Линднер, вежливо улыбаясь, сказал ему, что Украине "осталось несколько часов".

По словам Мельника, Линднер считал захват украинского государство якобы решенным вопросом и назвал "бессмысленными" поставки оружия Киеву.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен был так делать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", - признался Мельник.

В июне Мельник раскритиковал политику Германии и заявил, что главу страны-агрессора РФ Владимира Путина почти обхаживали, а Берлин его всячески поддерживал.

Действия Берлина привели к тому, что Россия развязала самую жестокую с 1945 года войну в Европе.

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