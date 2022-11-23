УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – Джонсон

23 ноября 2022, 09:07

В начале полномасштабной войны России против Украины в Германии и Франции было крайне неоднозначное отношение к российской агрессии, сказал Борис Джонсон.

Джонсон, Германия
Позиция Германии по войне против Украины была продиктована экономическими интересами - Джонсон / Коллаж Офис президента, Pixabay

В странах Европейского Союза после начала широкомасштабной войны РФ против Украины было разное отношение к ситуации. Во Франции до последнего все отрицали. В Германии и вовсе считали, что будет лучше, если произойдет быстрая оккупация украинского государства. Об этом заявил британский политик, бывший премьер-министр Борис Джонсон.

В интервью CNN он рассказал о том, что в государствах ЕС сразу после полномасштабного нападения России на Украину было разное отношение к агрессии Москвы.

По его словам, Париж до последнего момента все отрицал, а в Берлине по экономическим соображениям и вовсе считали быстрый захват Украины оптимальным вариантом.

"Одним словом, у разных стран было свое отношение. Французы до последнего все отрицали. Немцы по всяческим экономическим причинам считали, я скажу страшную вещь, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина пала", - подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, в конце марта на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о том, как после нападения России немецкий министр финансов Кристиан Линднер, вежливо улыбаясь, сказал ему, что Украине "осталось несколько часов".

По словам Мельника, Линднер считал захват украинского государство якобы решенным вопросом и назвал "бессмысленными" поставки оружия Киеву.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен был так делать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", - признался Мельник.

В июне Мельник раскритиковал политику Германии и заявил, что главу страны-агрессора РФ Владимира Путина почти обхаживали, а Берлин его всячески поддерживал.

Действия Берлина привели к тому, что Россия развязала самую жестокую с 1945 года войну в Европе.

Смотрите видео ТСН - Германия боится, что ВСУ на ее танках якобы зайдут на территорию России

Другие новости:

новости Германии Борис Джонсон новости Франции война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:27

"Переползают мертвых": поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов – боец ВСУ

09:12

Не можем или не хотим: почему мы сами не делаем трансформаторымнение

09:07

Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – ДжонсонВидео

09:03

Пенсионер из Буковины отдал все свои деньги ВСУ: мужчину наградили орденомВидео

08:35

"Следующая наша проблема": у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на КазахстанВидео

Реклама
08:35

"Ваша очередь жить при свечах": академик РФ обвинил украинцев - "не могут без туалетной бумаги"Видео

08:32

"Вы мужчина или кто?": жены и матери мобилизированных россиян требуют аудиенции ПутинаВидео

08:31

Путин теряет влияние, через месяц-два в Кремле может произойти раскол – ПодолякВидео

08:02

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: зачем так делатьВидео

07:59

Помогут Киеву получить превосходство в воздухе: сенаторы США призвали передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

07:45

У Путина пугают "вторжением ВСУ" и готовят атаку на Белгородскую область под "чужим флагом" – ISW

07:45

Гороскоп на 23 ноября 2022: Рыбам – забота о здоровье, а Львам – нервы

07:16

На Запорожье оккупанты ударили ракетами по родильному отделению, погиб младенец

06:56

Когда же Паша-Мерседес сменит свой никнейм на "Паша-автозак"?мнение

06:20

Гороскоп на декабрь 2022 для Раков: развод, выигрыш и освобождение от долговВидео

05:10

Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

04:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

04:45

Вступит ли НАТО в войну в Украине: эксперт поделился интересным прогнозомВидео

03:20

Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецептыВидео

03:05

Врежет лютый холод: синоптик предупредил об аномалии и назвал сроки дубакаВидео

Реклама
02:33

16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными бедрами в провокационных мини-шортах

02:15

"Конец ноября со знаком минус": астролог насторожила прогнозом на ближайшие дниВидео

01:45

Как сохранить мясо без холодильника: простые фишки на заметку хозяйкамВидео

01:32

"Ему место в зоопарке или психдиспансере": Джигурда устроил вакханалию в доме ВолочковойВидео

00:51

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

00:30

Опытные хозяйки не выливают кипяток в раковину: какой вред это приносит

22 ноября, вторник
23:55

Будут ли в Украине тотальные отключения электричества: прогноз гендиректора YasnoВидео

23:28

"Маленькие лидеры бредят большими империями": у Зеленского разнесли скандальный поступок Орбана

23:07

"Война не продлится вечно": сколько времени Украина будет освобождать территорииВидео

22:38

Испортила все одним поступком: Меган Маркл повторила роковую ошибку принцессы ДианыВидео

22:35

Когда закончится активная фаза войны и пойдут ли ВСУ на Россию: Жданов назвал сценарийВидео

22:30

День бухгалтера 2023: теплые поздравления для серьезных повелителей цифрФото

22:00

Был талантливым артистом балета: в боях за Украину трагически погиб 26-летний защитник

21:24

Украине могут грозить аварийные отключения света из-за морозов – Шмыгаль

21:04

У России есть ресурс для 3-4 массированных ракетных атак по Украине - ДаниловВидео

20:37

В Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты кричат о работе ПВО и "атаке беспилотников"Видео

20:35

Приметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечьВидео

20:07

Спустя полвека: медики установили причину загадочной смерти Брюса Ли

19:53

"Пропаганда колдовства и сатанизма": в России выдали маразм о "Гарри Поттере"

19:31

Favbet Foundation передал полиции внедорожник Hyundai

Реклама
19:20

Их могут успокоить только санитарымнение

19:13

Два пенсионера в России жестоко призвали к убийствам украинцевВидео

19:10

Звезда фильмов Леон и Дракула завершает актерскую карьеру

18:32

Разгуливает по ресторанам с Марченко: Медведчук нашелся в КрымуВидео

18:23

Газпром разразился обвинением в адрес Украины и угрожает сократить транзитВидео

18:22

"Макрон на связи": российские пранкеры развели президента Польши ДудуВидео

17:49

Путина можно уничтожить в бункере: в спецназе ВСУ рассказали о диверсиях в тылу РФВидео

17:27

Лорак объявилась и сделала заявление, почему так долго молчитВидео

17:21

"Мы должны быть готовы к эскалации": Шольц прогнозирует усиление агрессии РФ против УкраиныВидео

17:16

Окружение Путина уже определилось с преемником, это не Пригожин и не Кадыров - Невзлин

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять