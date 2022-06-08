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Путина почти обхаживали – Берлин был за него: посол Украины в ФРГ разнес политику Меркель по России

8 июня 2022, 16:33

Нынешние заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель очень печальны, считает Андрей Мельник.

Меркель Путин
Берлин допустил начало Россией самой кровавой с 1945 года войны в Европе - посол Украины в Германии Мельник / Коллаж Reuters, УНИАН

ФРГ в результате своей политики в последние десятилетия допустила ситуацию, при которой РФ смогла начать самую кровавую с 1945 года войну в Европе. Российского президента Владимира Путина почти обхаживали, а Берлин всегда его поддерживал. Такие заявления вызывают печаль. Немецкое государство должно полностью переосмыслить свою политику в отношении России, чтобы сделать грамотные выводы для своего будущего. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Как сообщает Spiegel, он сказал о том, что в первом интервью Меркель после своего ухода с поста Федерального канцлера в ее словах не было и "намека на самокритику". Заявления относительно "непогрешимости" РФ, а также чересчур снисходительном отношении к диктатору Владимиру Путину, удивительны.

Читайте такжеКогда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посолВ ответ на нежелание Меркель извиниться за политику своего правительства в отношении России, Мельник задал вопрос о том, как так вышло, что Россия начала самую кровавую с 1945 года войну в Европе. Причем в ситуации глобальной политики ФРГ в отношении РФ в последние десятилетия.

"Путина почти обхаживали, и Берлин всегда поддерживал лидера Кремля. Нынешние заявления Меркель очень печальны", - сказал посол.

Также Андрей Мельник подчеркнул, что Германии нужно провести полноценную и честную ревизию своей политики в отношении России. Без этого нельзя сделать выводы для будущей работы Берлина с Москвой и остановить российскую агрессию.

Интервью Ангелы Меркель изданию Spiegel

Немецкий политик Ангела Меркель, которая почти 16 лет была канцлером Германии, дала интервью немецкому изданию Spiegel. Она рассказала, что глава РФ Путин намерен уничтожить Евросоюз как "первую ступень к НАТО".

Полномасштабное нападение России на Украину она назвала "большой ошибкой" и "нападением, которому нет оправдания". Однако своей вины в сложившейся ситуации она не видит. Меркель признала, что систему безопасности ее правительству создать не удалось. При этом она не знает, можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить большую войну Москвы против Киева.

"Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", - подчеркнула Ангела Меркель.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Меркель и задался вопросом, почему, если Меркель понимала планы Путина, Германия строила Северный поток-2, а Европа становилась зависимой от российских энергоресурсов.

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", ‒ говорит сейчас экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?" – подчеркнул Подоляк.

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