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Меркель заявила, что не виновна в агрессии Путина против Украины: у Зеленского жестко ответили

8 июня 2022, 16:01

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Путин хочет уничтожить ЕС как ступень к НАТО. Она также параллельно раскритиковала вторжение России в Украину.

Меркель
Меркель заявила, что не виновна в агрессии Путина против Украины / коллаж фото ua.depositphotos.com

Бывший федеральный немецкий канцлер Ангела Меркель утверждает ‒ российский диктатор Владимир Путин желает аннигилировать Европейский Союз ‒ как "первую ступень к НАТО". Такое заявление политик сделала в интервью с журналистом издания Spiegel Александером Озангом, сообщает Deutsche Welle.

Меркель говорила о том, что военная агрессия РФ в Украину "большая ошибка" и "жестокое пренебрежение международным правом и нападением, которому нет оправдания". Но, что характерно, политик не видит в путинском нападении своей вины.

По ее словам, "ненависть и враждебность" Путина направлены против всей западной демократии.

"Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – сказала Меркель.

Политик признала, что ее правительству не удалось создать нормальную архитектуру безопасности для всей Европы. И, по ее словам, всему европейскому политикуму нужно задать себе вопросом – можно ли было сделать еще больше для того, чтобы предотвратить трагедию в Украине?

"Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", – сказала Меркель.

Советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк немедленно раскритиковал заявление Меркель на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", ‒ говорит сейчас экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?", ‒ задал риторические вопросы он.

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Напомним, 2 июня бывшая канцлер Германии Ангела Меркель нарушила свое длительное молчание относительно войны в Украине и выразила солидарность с нашим государством в этой ситуации. Боевые действия на территории Украины, которые развязала Россия, Меркель назвала "варварской войной".

"Моя солидарность с Украиной", – так выразилась бывшая канцлер ФРГ во время одного из публичных мероприятий в Германии.

Немногим ранее, 4 апреля, пресс-секретарь Меркель заявила - политик продолжает считать правильным решение не принимать Украину в Североатлантический альянс в 2008 году.

"Канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", – сказала ее спикер.

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Автор: Егор Бунин
новости Германии Ангела Меркель Владимир Путин война России и Украины
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