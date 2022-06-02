"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

Ангела Меркель поддержала Украину после месяцев молчания/ Reuters

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель нарушила свое длительное молчание относительно войны в Украине и выразила солидарность с нашим государством в этой ситуации. Боевые действия на территории Украины, которые развязала Россия, Меркель называет "варварской войной".

"Моя солидарность с Украиной", – так выразилась бывшая канцлер ФРГ во время одного из мероприятий в Германии.

Ее слова процитировал участник церемонии прощания с президентом профсоюза DGB, который покидает свой пост, пишет Reuters.

Молчание Меркель относительно войны в Украине

Бывшая канцлер Германии сразу после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале сделала лишь короткое заявление на этот счет, отметив, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права.

Однако с тех пор больше заявлений относительно войны она не делала, и такое молчание вызывало недовольство у мира.

Раньше за это ее пробовал оправдать ее друг, актер Ульрих Маттес – во время одного из интервью он сказал, что война беспокоит Меркель, но она не хочет вмешиваться, "чтобы не быть своего рода второстепенным канцлером".

Ранее сообщалось, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.

Напомним, американское издание Politico опубликовало статью под названием "Полезные идиоты Путина в Германии", в которой раскритиковало немецкую политическую элиту за отношение к нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. В материале говорится, что в течение последних 16 лет Германия вела ошибочную политику по отношению к России.

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