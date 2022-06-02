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Экс-генерал из Германии раскрыл план Путина по Донбассу

2 июня 2022, 01:36

Армия РФ может захватить Донбасс "за несколько дней или недель", и в этом случае оккупанты пойдут дальше, сказал генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер.

ВСУ, военные, взрыв
Украине необходимо снова закрепиться на Донбассе / Фото УНИАН

Российские оккупанты могут захватить Донбасс "за несколько дней или недель", и в этом случае они пойдут дальше. Украина должна наносить локальные контрудары по российским войскам на Донбассе, чтобы вернуть плацдарм боевых действий под свой контроль. Такое мнение озвучил немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер в комментарии Die Welt.

По его словам, РФ изменила стратегию за последние несколько недель.

"Они сформировали четкий центр тяжести на Донбассе и сосредоточили там свои силы. Есть превосходство россиян, хотя Украина делает все возможное, чтобы мужественно защищаться там. В то же время россияне дают понять: мы все еще там. Они сеют страх и ужас по всей стране, нанося ущерб мирному населению. Их явно не волнует разрушение домов, больниц и, прежде всего, коммунальных служб", – сказал Катер.

Генерал в отставке объяснил тактику РФ: взять Донбасс под контроль, "а затем будет сделано все, чтобы прочно установить сухопутное сообщение с Крымом, установить сухопутное сообщение через Мариуполь и другие портовые города".

Катер также прокомментировал отказ США предоставить Украине ракетные системы дальнего действия.

"Я думаю, что разочарование Украины также понятно. Но для меня сейчас гораздо важнее, чтобы Украина исправила ситуацию. А для этого, вероятно, нужно вновь закрепиться на Донбассе с помощью местных региональных контратак", – резюмировал бывший военный.

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Битва за Донбасс

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в среду, 1 июня, что россияне контролируют 70% Северодонецка. По его словам, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, еще часть – продолжает бои внутри Северодонецка. Лисичанск - полностью под контролем ВСУ. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

Тем временем у Путина открыто заявили, что планируют включить часть украинских территорий в состав РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заявление о таких планах прозвучало из уст секретаря генерального совета Единой России Андрея Турчака.

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