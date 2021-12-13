Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину - Bild

Ангела Меркель блокировала поставки оружия в Украину / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО. Посол Андрей Мельник призывает новое правительство страны переосмыслить свой подход, пишет издание Bild.

Начиная с мая текущего года, Германия мешает другим членам НАТО продавать оружие Украине.

Всего страна блокировала продажи:

90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США;

20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина, со своей стороны, уже оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды выступили против продажи и заблокировали его.

"Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях", - сообщил изданию источник.

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В то же время Нидерланды встали на сторону Германии именно из-за просьбы Берлина, поскольку правительство не имело желания быть единственной страной, выступившей против продажи.

Еще в августе 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

Лишь за несколько дней до истечения срока полномочий, Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации.

Приостановка Германией сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ 16 ноября приняло решение о приостановке процедуры сертификации компании-оператора газопровода СП-2. Согласно позиции регулятора, структура собственности российского энергетического проекта не отвечает требованиям законодательства Германии.

Для того чтобы сертификация Северного потока-2 продолжилась, компании Nord Stream AG нужно создать новое юридическое лицо в соответствии с немецким законодательством. Такая компания должна стать владельцем участника газопровода, который проходит по территории Германии.

До тех пор, пока Россия не выполнит требование Берлина, сертификацию Северного потока-2 не возобновят.

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