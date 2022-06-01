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Навязывают "мирные планы": Франция и Германия боятся победы Украины в войне – Пионтковский

1 июня 2022, 11:22

Уже несколько европейских стран навязывают Украине какие-то "мирные планы", потому что боятся, что после ее победы изменится структура европейской безопасности.

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Франция и Германия боятся победы Украины в войне – Пионтковский/ Reuters

Германия и Франция навязывают Украине "мирные планы" не потому, что боятся российского диктатора Владимира Путина или хотят ему угодить, а потому, что боятся победы Украины.

В этих государствах считают, что победа Украины в войне против России может резко изменить геополитическую ситуацию в Европе, а также всю структуру европейской безопасности. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ТСН.

Он отметил, что Франция уже 75 лет спекулирует на своем так называемом "величии", которое по факту заключается в том, что эта страна противостоит США и заигрывает с Кремлем.

В то же время Германия постоянно получала экономическую выгоду от отношений с Россией.

"За эти геополитические услуги Кремль платил более дешевыми ценами на газ и нефть, щедро оплачивая не только немецкий бюджет, но и крупных немецких политиков", – отмечает Пионтковский.

По словам российского политика, РФ проводит информационную спецоперацию в странах Европы, а также в США. Усилия России уже привели к тому, что частично на стороне Путина играют Италия, Франция, Германия и Венгрия, говорит Пионтковский.

Однако, по его словам, многие страны горячо поддерживают Украину. Это Великобритания и все страны восточной Европы – Польша, страны Балтии, Словакия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе.

Также сообщалось, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение чтобы усилить ВСУ на поле боя с войсками России. Киеву отправят самоходные установки Gepard. Боевые машины пехоты Marder также будут переданы после того, как их отремонтируют.

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