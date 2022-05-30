Новая сумасшедшая мысль Лаврова: в РФ обвинили Францию в "разжигании неонацизма в Украине"

Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма / Reuters

Франция является одним из инициаторов "разжигания неонацизма" в Украине. Такое громкое и необоснованное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что именно Париж активно вооружает Украину и требует вести войну до конца, пока РФ не потерпит поражение.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", - сказал Сергей Лавров.

Лавров пытается убедить в том, что якобы "их многолетние призывы договариваться на равноправной основе были проигнорированы". Правда остается открытым вопрос, как именно Лавров понимает слово "договариваться", учитывая, что именно Россия начала жестокую войну против Украины.

Ранее Лавров утверждал, что Запад якобы поощряет Зеленского тормозить достижения соглашений на переговорах с РФ.

Читайте такжеЛавров отреагировал на слухи о болезни Путина

Советник России при ООН Борис Бондарев сказал, что Лавров является "хорошим примером деградации политической системы Росси" и добавил, что чувствует из-за этого стыд. Бондарев заявил, что МИД РФ "сеет ложь и разжигает ненависть и войну", а путинский режим является "губительным политическим курсом".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина будет воевать с Россией до победного финала, поскольку других вариантов у нас нет, а поражение будет стоить дорого всему миру.

Другие новости: