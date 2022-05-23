Стыдно за Путина и Лаврова: российский дипломат в ООН Бондарев подал в отставку

Советник России при ООН Борис Бондарев ушел в отставку из-за стыда за страну / Коллаж Главред

В Женеве советник России при ООН Борис Бондарев раскритиковал путинский режим и подал в отставку. Он также отметил, что Лавров является "хорошим примером деградации политической системы России". Об этом рассказал исполнительный директор UN Watch, правозащитной неправительственной организации и контрольной группы ООН в Женеве Гиллель Нойер.

Бондарев назвал путинский режим "губительным политическим курсом", следование которому для него равно предательству родины. Дипломат отметил, что МИД РФ продолжает "сеять ложь и разжигать ненависть и войну".

Российский дипломат осуждает войну в Украине, которую развязала Россия и говорит, что никогда не испытывал такое чувство стыда за свою страну, как сейчас.

Бондарев также упомянул угрозы РФ нанести ядерный удар и осудил такие заявления России.

Гиллель Нойер заявил, что всем другим российским дипломатам в ООН стоит последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

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Напомним, ранее ветеран юриспруденции, 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества.

По его словам, преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человечества, все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и массовые убийства.

Позже Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности.

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