Совет ООН по правам человека принял резолюцию по преступлениям России

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию преступлений России / Reuters

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности, пишет CNN.

Более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении специальной сессии Рады для рассмотрения "ухудшения ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии".

Резолюция была принята значительным большинством голосов: 33 депутата проголосовали за, а двое - Китай и Эритрея - против. Также воздержались 12.

Напомним, ранее ветеран юриспруденции, 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества.

По его словам, преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человечества, все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и массовые убийства.

"Это – очень реалистично. Все, что нужно – решительность, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - говорит Ференц.

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