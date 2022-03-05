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Тюремный срок для Путина возможен: прокурор Нюрнбергского трибунала прокомментировал преступления РФ

5 марта 2022, 17:05

Бенджамин Ференц уверен, что Путин может сидеть на скамье подсудимых – как ранее был осужден за геноцид один из главарей боснийских сербов Радован Караджич.

Прокурор
Бенджамин Ференц / Mirror

Ветеран юриспруденции, 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества. Именно такой комментарий Ференц дал британскому изданию Mirror.

По его словам, преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человечества, все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и массовые убийства.

"Это – очень реалистично. Все, что нужно – решительность, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - говорит Ференц.

По словам юриста, когда он во вторник, 1 марта, он узнал, что путинские войска ударили ракетой по братской могиле в Бабьем Яру, он был раздавлен.

"Нет никаких сомнений в совершении преступлений, поскольку есть доказательства того, что Россия нацелена на гражданских лиц и использует запрещенные кассетные боеприпасы",– подытожил Ференц.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Международный суд в Гааге (Нидерланды) приступил к рассмотрению преступлений против человечества, совершаемых Российской Федерацией в Украине.

2 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.

Автор: Егор Бунин
viber
Нюрнберг Владимир Путин Гаагский трибунал
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