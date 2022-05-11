Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве / Фото УНИАН, Reuters

Украина и ее солдаты имеют все законные права захватить в плен российского диктатора Владимира Путина ‒ абсолютно так же, как они сейчас делают с его солдатами. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Томас Хайльман в интервью порталу "ТСН".

"Проблема в том, что Россия не принимает никаких решений Международного Гаагского суда. Но это может измениться, как это было в Сербии. В первую очередь для тех людей, которые совершили эти преступления, в том числе военных, совершивших преступления в Буче. Никогда не знаешь, попадут ли они в суд и будут пожизненно заключены. Это может произойти через годы, поэтому мы должны тщательно задокументировать все эти преступления сейчас. Пока они не умрут, они не могут быть уверены, что не попадут в тюрьму, когда куда-нибудь путешествуют. Я очень рекомендую сообщить об этом из-за соцсетей, что российские солдаты, совершавшие и продолжающие совершать эти преступления, будут отвечать перед судом через годы. И примеров у нас много. В частности, война в Сербии, где это произошло, и эти преступники были отданы в суд. И это легко может произойти с россиянами. И Украине законно позволено заточить Путина и его солдат. Вы можете отправить кого-нибудь в Москву, и вы можете законно это сделать, чтобы его заключить в тюрьму", ‒ говорит депутат.

В ответ на прямой вопрос журналиста, имеют ли право украинские солдаты задержать Путина, Хайльман ответил утвердительно.

"Да. Им позволено это сделать. Но это не просто", ‒ сказал депутат.

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Напомним, ранее ветеран юриспруденции, 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества.

По его словам, преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человечества, все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и массовые убийства.

"Это – очень реалистично. Все, что нужно – решительность, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - говорит Ференц.

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