Психолог рассказала о диагнозе Путина: насколько опасна болезнь

Владимир Путин / Reuters

Российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская рассказал о психических расстройствах, которые могут быть у президента Владимира Путина.

Психопатия — это расстройство личности, определяющее то, как человек видит себя, как он видит мир, как у него функционируют все системы психики: чувства, мысли, совесть и так далее, цитирует ее Сибирь.Реалии.

"В частности, у таких людей очень плохо с эмпатией и с моральным чувством, можно вспомнить "Она утонула", сказанное с улыбочкой", - говорит эксперт.

То есть, специалист считает, что нарушения в психике российского лидера начались, как минимум, в 2008 году, намекая на вопрос о подводной лодке "Курск" в интервью Путина и Ларри Кинга.

Но специалист предупреждает, подобные расстройства с возрастом лишь усугубляются: "И, к сожалению, психопатия — это очень тяжелое состояние, которое часто прогрессирует с возрастом, в данном случае в сторону паранойяльного видения".

При этом Петрановская утверждает, что объект в полной мере отдает отчет в собственных действиях и потому абсолютно вменяем.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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