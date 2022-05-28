Украина будет воевать с Россией до победного финала: Подоляк назвал последствия бездействия Запада

Подоляк назвал последствия бездействия Запада в войне / УНИАН

Украина будет воевать с Россией до победного финала, поскольку у нас нет других вариантов, а поражение в противостоянии с агрессором будет дорого стоить всему миру.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности.

"Россия сделает беднее каждого жителя Европы, спровоцирует тяжелый голод в Азии и Африке и инициирует новые территориальные конфликты. Десятки, сотни криминальных анклавов, где стодолларовые воры и бандиты будут натягивать на себя одежды "премьеров" и "министров", - отметил Подоляк.

Также советник главы ОПУ подчеркнул, что Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

Читайте также"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", - подытожил Подоляк.

Ранее советник руководителя Офиса президента сообщил, что Киев работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество вооружений для освобождения временно захваченных Россией территорий.

Украинская армия действует с целью сдерживания наступления вражеских войск на востоке страны, Москва бросает в бой все силы, которые у нее есть. Когда ВСУ накопят достаточно сил, а оккупационные войска утратят наступательный потенциал, состоится освобождение южных областей.

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