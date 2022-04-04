Меркель до сих пор считает правильным, что Украину не приняли в НАТО/ УНИАН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать правильным решение не принимать Украину в Североатлантический альянс в 2008 году.

Однако при этом эксканцлер поддерживает все международные усилия, которые другие государства направляют на то, чтобы остановить войну в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Меркель в ответ на запрос агентства DPA, пишет "РБК-Украина".

"Канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", – говорится в ответе пресс-секретаря ексканцлера.

Меркель одновременно поддерживает усилия государств для остановки войны РФ против Украины. Как отметила представительница Меркель, те зверства, которые российские оккупанты совершали в Буче и других украинских городах, становятся всё заметнее. Поэтому правительства Германии и других государств должны направлять свои усилия на помощь Киеву в его борьбе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу под Киевом, которую Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов. Как известно, пока политики не отреагировали на такое приглашение.

Ранее американское издание Politico опубликовало статью под названием "Полезные идиоты Путина в Германии", в которой раскритиковало немецкую политическую элиту за отношение к нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. В материале говорится, что в течение последних 16 лет Германия вела ошибочную политику по отношению к России.

Также ранее издание Bild сообщало, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.

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