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Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google

31 марта 2022, 15:31

Кибератаки выявили сотрудники подразделения Google по анализу хакерских угроз.

Российские хакеры
Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google/ IBTimes UK

Американца корпорация Google заявила о том, что хакерская группировка из России ‒ Coldriver (она же Callisto), атаковала сервера тренировочных центров НАТО и военных организаций некоторых восточно-европейских стран. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

"Впервые TAG зафиксировала атаки Coldriver, целью которой стали военные органы нескольких стран Восточной Европы, а также Centre of Excellence НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, хакеры попытались с помощью фишинга украсть пользовательские данные, такие как пароли, логины и данные кредитных карт.

В Google на данный момент не могу сказать, были ли атаки успешными ‒ ведь хакеры использовали новые адреса Gmail. Но успешных фишинговых атак на самих аккаунтах почтового сервиса зафиксировано не было.

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Напомним, ранее международное IT-сообщество Anonymous, которое объявило кибервойну властям России, выступило с новой инициативой. Они обратились к российским солдатам с предложением о вознаграждении взамен на то, чтобы те сдали свое оружие и снаряжение.

"Русские солдаты, все, кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать, мировое сообщество Anonymous собрало 1 млрд 225 млн 43 тысячи рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твоё снаряжение, оружие предоставим амнистию и любую валюту на счёт или в биткоинах", - говорится в обращении.

Автор: Егор Бунин
viber
Google российские хакеры
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