Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET

Новая волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой / depositphotos.com

Следы российской хакерской группировки Nobelium, которую компания Microsoft обвинила в захвате системы электронной почты Агентства международного развития и во взломе продукции поставщиков программного обеспечения, были обнаружены также в Украине, передает УНИАН, со ссылкой на компанию ESET.

"Эта новая волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой. Специалисты ESET также обнаружили ее. Согласно данным телеметрии ESET, большинство потенциальных жертв находится в ЕС, однако образцы вредоносного программного обеспечения были обнаружены и в Украине", - отметили специалисты по кибербезопасности.

В компании отметили, что выявленная волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой.

Для защиты от этой угрозы специалисты ESET рекомендуют не открывать подозрительные файлы и ссылки в письмах от неизвестных пользователей и с максимальной осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям. Чтобы распознать фишинговые письма, стоит обращать внимание на детали письма – адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату.

По данным ESET, фишинговые письма, как правило, начинаются с безличных приветствий, а содержание сообщения часто выглядит неправдоподобно и вызывает сомнения. Кроме того, текст письма часто содержит значительное количество ошибок, больших букв и восклицательных знаков.

"Также вовремя выявить подобные угрозы поможет эффективное антивирусное решение с модулем Антифишинг, которое заблокирует вредоносное программное обеспечение и предотвратит заражение устройства", - добавили в компании ESET.

Как ранее сообщал вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт в своем блоге, российские хакеры из группировки Nobelium атаковали 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах. Деятельность четверти из них связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

Берт утверждает, что сначала атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры массово разослали электронные письма с фишинговыми ссылкам. При переходе по ссылкам на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователей.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.