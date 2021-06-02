УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET

2 июня 2021, 17:05

Специалисты ESET рекомендуют с максимальной осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям.

Новая волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой / depositphotos.com

Следы российской хакерской группировки Nobelium, которую компания Microsoft обвинила в захвате системы электронной почты Агентства международного развития и во взломе продукции поставщиков программного обеспечения, были обнаружены также в Украине, передает УНИАН, со ссылкой на компанию ESET.

"Эта новая волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой. Специалисты ESET также обнаружили ее. Согласно данным телеметрии ESET, большинство потенциальных жертв находится в ЕС, однако образцы вредоносного программного обеспечения были обнаружены и в Украине", - отметили специалисты по кибербезопасности.

В компании отметили, что выявленная волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой.

Для защиты от этой угрозы специалисты ESET рекомендуют не открывать подозрительные файлы и ссылки в письмах от неизвестных пользователей и с максимальной осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям. Чтобы распознать фишинговые письма, стоит обращать внимание на детали письма – адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату.

По данным ESET, фишинговые письма, как правило, начинаются с безличных приветствий, а содержание сообщения часто выглядит неправдоподобно и вызывает сомнения. Кроме того, текст письма часто содержит значительное количество ошибок, больших букв и восклицательных знаков.

"Также вовремя выявить подобные угрозы поможет эффективное антивирусное решение с модулем Антифишинг, которое заблокирует вредоносное программное обеспечение и предотвратит заражение устройства", - добавили в компании ESET.

Как ранее сообщал вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт в своем блоге, российские хакеры из группировки Nobelium атаковали 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах. Деятельность четверти из них связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

Берт утверждает, что сначала атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры массово разослали электронные письма с фишинговыми ссылкам. При переходе по ссылкам на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователей.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

хакеры
Сейчас вы просматриваете новость «Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доходГороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленномЗвезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном Поздравления с первым днем лета – открытки текстыПоздравления с первым днем лета – открытки тексты Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021

Последние новости

18:13

У Путина разразились ультиматумом в адрес Украины по Минским соглашениям

18:10

Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox Видео

17:57

Гороскоп на завтра 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

17:53

Арестович поставил режиму Лукашенко жесткий ультиматум из-за ситуации с Протасевичем и "ЛНР" Видео

17:49

"Шок и большое чудо": больной ребенок с Тернопольщины выиграл самое дорогое в мире лекарство

Реклама
17:37

"Какой ты венгерский, ты - Оболонский": Шуфрич в Раде открыто нахамил Тищенко Видео

17:20

Правительство повысило предельную цену литра бензина и дизтоплива Видео

17:16

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября Видео

17:05

Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET

17:00

Представлены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro – первые умные часы на HarmonyOS Видео

16:56

Рядом с домом Меган Маркл нашли человеческие останки

16:54

Транзит газа через Украину и запуск СП-2: в Киеве сделали резкое предупреждение России Видео

16:50

Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины Видео

16:43

Что не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего" мнение

16:30

В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"

16:29

Зарплаты вырастут, цены снизятся: премьер озвучил курс доллара в Украине на ближайшие годы Видео

16:19

"За одну ягоду – 7 гривен": эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни Видео

16:14

Учительницу, которая устроила трагическую экскурсию на Львовщине, хватил сердечный приступ Видео

16:05

Источник рассказал, чего ожидать от презентации Microsoft на E3 2021 Видео

16:00

В США призвали Байдена и страны ЕС применить ударный план против России Видео

Реклама
15:53

Вкусный завтрак за 10 минут: конвертики из лаваша с сосисками Видео

15:50

Племянница Ротару обольстительно засветила фигуру во время купания

15:29

Go-A всерьез и надолго: астролог спрогнозировал судьбу участника от Украины на Евровидении-2021

15:26

Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2 Видео

15:24

Песков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве Видео

15:13

Составлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

15:12

Трагическая экскурсия: на Львовщине школьник сорвался в водопад

15:09

Открытие рейсов Белавиа в Крым: Киев пригрозил Лукашенко Гаагой Видео

14:47

Оператор СП-2 объявил о финише проекта и сделал предупреждение Германии Видео

14:41

"Муж – не убийца": в Днепре жена подозреваемого в расправе с "педофилом" рассказала о ситуации Видео

14:25

Оля Цибульская сказала, кто ей Дзидзьо, и как она его любит Видео

14:20

Не обновляйте свой Айфон: свежее обновление iOS "убивает" аккумулятор

14:19

Жары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021 Видео

14:11

Лукашенко признал "республики" на Донбассе: у Кравчука заявили о потере Минском нейтралитета Видео

13:58

Под шумок учений: в РФ сочинили страшилку о переброске оружия НАТО на Донбасс Видео

13:55

Скандальная блогерша из Киева закатила истерику из-за Instagram: пригрозила самоубийством Видео

13:53

Звездные истории кинофестиваля Молодость: глава фестиваля рассказал о звездных гостях

13:51

Луческу продлил контракт с Динамо: стали известны сроки Видео

13:35

В мобильном приложении YouTube появились новые полезные функции

13:31

Зеленский собирает новое заседение СНБО: в ОП назвали дату Видео

Реклама
13:27

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

13:21

Под Винницей бросившая в роддоме ребенка женщина вернулась его забирать

13:16

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

13:16

Руководительница первой украинской киношколы Алена Тимошенко указала на плюсы неформального образования

13:14

Громившая квартиры блогерша пыталась убить себя: полицейские узнали причину

13:04

В Киеве проходит юбилейный фестиваль "Молодость": любопытные факты

12:57

16 часов в ванне: блогерша поразила результатом неожиданного эксперимента Видео

12:55

Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

12:54

"Не пытайтесь это повторить": авторы Far Cry 6 выпустили серию юмористических видео Видео

12:49

Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять