Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружия

Международное IT-сообщество готово выкупить у российских военных оружие и снаряжение / Фото Reuters

Международное IT-сообщество Anonymous, которое объявило кибервойну властям России, выступило с новой инициативой. Они обратились к российским солдатам с предложением о вознаграждении взамен на то, чтобы те сдали свое оружие и снаряжение.

"Русские солдаты, все, кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать, мировое сообщество Anonymous собрало 1 млрд 225 млн 43 тысячи рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твоё снаряжение, оружие предоставим амнистию и любую валюту на счёт или в биткоинах", - говорится в обращении.

За каждый переданный танк экипаж получит пять миллионов рублей на всех.

Российские военные должны выйти с белым флагом и сказать пароль - слово "миллион". Так они покажут, что готовы на условия.

Отмечается также, что Министерство обороны Украины гарантирует амнистию оккупантам, которые сдадутся.

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Как сообщал Главред, ранее хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства. В твиттере они опубликовали ссылку на архив, загруженный на файлобменник mega.

После этого украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства и спрашивать, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.

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