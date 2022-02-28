УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружия

28 февраля 2022, 05:15

Мировое сообщество Anonymous собрало 1 млрд 225 млн 43 тысячи рублей. За каждый переданный танк экипаж получит пять миллионов рублей на всех.

российские военные, военные РФ, вторжение
Международное IT-сообщество готово выкупить у российских военных оружие и снаряжение / Фото Reuters

Международное IT-сообщество Anonymous, которое объявило кибервойну властям России, выступило с новой инициативой. Они обратились к российским солдатам с предложением о вознаграждении взамен на то, чтобы те сдали свое оружие и снаряжение.

"Русские солдаты, все, кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать, мировое сообщество Anonymous собрало 1 млрд 225 млн 43 тысячи рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твоё снаряжение, оружие предоставим амнистию и любую валюту на счёт или в биткоинах", - говорится в обращении.

За каждый переданный танк экипаж получит пять миллионов рублей на всех.

Российские военные должны выйти с белым флагом и сказать пароль - слово "миллион". Так они покажут, что готовы на условия.

Отмечается также, что Министерство обороны Украины гарантирует амнистию оккупантам, которые сдадутся.

Реклама

Как сообщал Главред, ранее хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства. В твиттере они опубликовали ссылку на архив, загруженный на файлобменник mega.

После этого украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства и спрашивать, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.

Другие новости:

viber
война в Украине хакеры российские военные вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В США заявили, что Россия захватит Киев в течение 96 часов, будет настоящая наземная война - иноСМИВ США заявили, что Россия захватит Киев в течение 96 часов, будет настоящая наземная война - иноСМИ Какие страны поддержали Украину в войне с РоссиейКакие страны поддержали Украину в войне с Россией Путин нервничает и срывается, а, значит, будет делать все больше фатальных ошибокПутин нервничает и срывается, а, значит, будет делать все больше фатальных ошибок Военные РФ массово сдаются в плен, Харьков не сдается, Сумы - наши: что сейчас происходит в УкраинеВоенные РФ массово сдаются в плен, Харьков не сдается, Сумы - наши: что сейчас происходит в Украине Ирландия отменяет визовый режим с УкраинойИрландия отменяет визовый режим с Украиной

Последние новости

10:21

Путин послал в Киев за Зеленским сотни наемников-убийц - The Times

10:18

Переиграла и уничтожила: в Сумской области женщина поставила оккупантов на место

10:17

На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

10:02

Очереди на десятки метров: в Киеве люди осадили супермаркеты еще задолго до открытия

09:43

Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы

Реклама
09:35

Оккупанты хотят зайти в Херсон, прикрываясь "живым щитом" из мирного населения

09:34

В Харькове ВСУ уничтожили в школе 20 русских диверсантов

08:55

Будут расстреливать на месте: в Ахтырке решили радикально бороться с мародерами

08:50

Под Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из УкраиныВидео

08:32

"Бегите, черт возьми, в леса. Сидите и дома бухайте": Михалок эмоционально обратился к военным Беларуси

08:14

Комендантский час в Киеве: сегодня в столице откроются продуктовые магазины и заработает транспорт

08:10

"Как ты будешь смотреть нам в глаза?": житель Днепра обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

07:55

Министр Верещук рассказала, как российские агрессоры бьют по колоннам беженцев из "Градов"

07:48

"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона поедут защищать страну от РФ

07:30

Обманули и завели в тупик: двое сумчан сумели голыми руками захватить российский БТР

07:30

Что изменит участие белорусской армии в войне на стороне Россиимнение

07:01

"Покажите это Путину": в Мариуполе из-за обстрела россиян погибла 6-летняя девочка

06:46

Беларусь может отказаться от безъядерного статуса - результаты "референдума"

06:14

В войне с Россией произошел перелом - глава Минобороны Украины

06:10

Танки не спасут: в Харьков прибыла колонна со Stinger и NLAW для ВСУ

Реклама
05:46

Евросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФ

05:15

Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружияВидео

04:41

Ближайшие 24 часа станут решающими для Украины - Зеленский

04:10

Войска НАТО в Украине и помощь в битве с РФ: украинцы обратились к Альянсу

03:11

Из Беларуси летят в Украину истребители

02:49

В интересах Украины, или будут посланы, как корабль: Арахамия назвал РФ условие переговоров

02:37

Украина должна вступить в Евросоюз – в Брюсселе сделали заявление

02:07

Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

01:53

Россия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева

01:42

"Российские танчики встали на ночлег": ВСУ положили колонну военной техники в Киевской области

01:41

Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

01:09

Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - ДанилкоВидео

00:49

Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

00:24

Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

00:02

"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на УкраинуВидео

27 февраля, воскресенье
23:52

"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянамВидео

23:34

В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

23:16

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

23:15

Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов ПутинаВидео

23:13

Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФВидео

Реклама
23:04

ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

22:59

"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

22:53

Гордон в эфире росТВ обматерил россиянВидео

22:33

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

22:24

Макдональдс и KFC открывают кухни для нужд войны

22:21

Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружиеВидео

22:15

Без флага и гимна: ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

22:15

Херсонщина отжигает: в селе Любимовка цыгане угнали танк у военных РоссииВидео

21:59

"Враг сатанеет": Кличко предупредил киевлян о самой сложной ночиВидео

21:54

По методичкам НКВД: оккупанты РФ прикрываются украинскими детьми и женщинамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять