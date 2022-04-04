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Зеленский пригласил Меркель и Саркози в растерзанную Бучу, чтобы показать "к чему привела политика уступок России"

4 апреля 2022, 07:49

Президент эмоционально высказался о геноциде украинцев на Киевщине.

Зеленский пригласил Меркель и Саркози в растерзанную Бучу / wikimedia.org, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу под Киевом, который Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет (после саммита НАТО в Бухаресте, – ред.) привела политика уступок России", – сказал глава государства в видеообращении.

Так, Зеленский предложил европейским политикам "увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок".

"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", – заявил украинский президент.

Читайте такжеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в БучеОн напомнил, что в 2008 году президент РФ Владимир Путин в Бухаресте сказал западным лидерам, что Украина как государство не существует, но украинцы доказывают, что "есть такая страна, была и будет":

"За оптимистическим дипломатическими формулировками, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию, убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами", - заявил Зеленский.

"Бучанская резня"

Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов, рассказал Алексей Арестович.

"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - рассказал советник главы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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