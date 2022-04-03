Агрессоры на Киевщине пытались сжечь мертвые тела изнасилованных женщин - Арестович

Алексей Арестович / Скриншот Офис президента

Вооруженные силы Украины, другие силы обороны и спецслужбы "сделают все, чтобы найти и наказать" военных преступников, которые устроили бесчеловечную резню на Киевщине. Об этом на сегодняшнем коротком брифинге сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов. Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", – сказал он.

Все тщательно документируется Офисом генпрокурора, говорит Арестович, и другими правоохранительными органами и станет главным основанием для местных и международных судов против россиян.

"Других новостей сегодня не будет. Мир должен ужаснуться тем, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, думаю, в других местах Украины картинка не лучше", – сказал он.

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Напомним, ранее украинский журналист и ведущий передач "Мир Наизнанку" и "Мандруй Україною", Дмитрий Комаров, который с начала войны переквалифицировался в волонтера и военного журналиста, показал, как сейчас выглядит Буча - после изгнания оккупантов.

Разрушенные пункты российской армии, заминированные улицы и детские площадки, вещи людей, которые бежали в спешке, тела невинно погибших и голодные глаза выживших - репортаж Комарова получился поистине ужасающим.

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