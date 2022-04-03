Улицы усеяны телами: Могилевская показала Бучу после освобождения от оккупантов

Российские солдаты сначала связывали, а потом расстреливали украинцев.
Город Буча в Киевской области официально освобожден от российских войск. Как оказалось, оккупанты расстреливали украинцев прямо на улице.
Ужасающие кадры с улиц города показала певица Наталья Могилевская на своей страничке в Instagram.
"Господи, как это может быть в центре Европы? Буча после освобождения... Я просто не могу очнуться от этого страшного сна. Нелюди, твари непрошенные. Должна быть расплата! Господи, ты все видишь.Эти мерзости должны понести законное наказание за совершенное", - написала певица в подписи к посту.
Жуткие фото с Киевской области показал и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!" - написал советник главы ОП в Twitter.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты замучили мужчину прямо в его квартире в Буче. Жене удалось спастись, но она находится в ужасном стрессе.
Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. В квартиру он попал только после освобождения города от оккупантов.
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