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Когда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посол

29 марта 2022, 09:26

Я не часто плачу, но после слов министра финансов Германии Линднера слезы просто текли по лицу, сказал посол Украины Андрей Мельник.

Андрей Мельник
Разговор с министром финансов ФРГ Линднером стал нокаутом - Мельник / germany.mfa.gov.ua

После того, как Россия напала на Украину, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сказал, что украинскому государству "осталось несколько часов". Глава Минфина вежливо улыбался, как будто захват страны уже якобы решенное дело, и назвал "бессмысленными" поставки оружия Киеву или отключение страны-агрессора от SWIFT. Разговор стал нокаутом, слезы просто текли по лицу. Об этом заявил украинский посол Андрей Мельник.

В интервью Frankfurter Allgemeine он рассказал о том, что после военного вторжения России в Украину глава немецкого Минфина Кристиан Линднер счел, что "Украине осталось несколько часов". Министр сидел с вежливой улыбкой, как будто бы Киев уже проиграл.

По словам Мельника, в тот момент Берлин отказал Украине в оружии и отключении РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

"Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", - сказал тогда Линднер.

Посол поделился эмоциями. После такого разговора он заплакал.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен был так делать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", - признался Андрей Мельник.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил Украине войну. Объекты военной и гражданской инфраструктуры и жилые кварталы подвергаются ракетным и авиаударам. Гибнут мирные люди.

Американские чиновники на условиях анонимности заявляли, что Киев выстоит якобы только 96 часов. Однако силы обороны Украине героически отражают атаки врага уже более 30 суток.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Россия готовит новое наступление на территорию Украины на Киевском, Харьковском направлении и Донбассе.

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новости Германии Андрей Мельник новости Украины война России и Украины
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