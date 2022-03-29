Небо над Украиной не закроют, миротворцев НАТО тоже не будет: Шольц назвал позицию Запада по войне

НАТО может пойти на решительные меры против РФ, если Москва применит химическое и биологическое оружие - Шольц / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право требовать от Североатлантического альянса более серьезной поддержки. Однако в НАТО не собираются помогать Киеву с закрытием воздушного пространства. Запуска миротворческой миссии военно-политического блока Запада также не будет. Такие меры могут привести к большой войне организации с Россией, что недопустимо. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает CNN, глава немецкого правительства сказал о том, что военное вторжение России на территорию Украины – "возвращение к империализму". По его словам, Берлин должен готовиться к угрозам, но РФ не должна посметь нападать на ФРГ.

Кроме того, он отметил, что заявления президента Зеленского, который требует большей помощи от Альянса, справедливы. Однако коллективный блок безопасности не будет закрывать небо над Украиной и принимать решение по запуску миротворческой миссии, поскольку это грозит большим конфликтом между НАТО и РФ. Блок против такого сценария.

"Зеленский прав, когда требует помощь от всех в мире… однако мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками, и мы не создадим бесполетную зону", - сказал Шольц.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что НАТО может пойти на радикальные меры в том случае, если Москва применит биологическое и химическое оружие.

Напомним, Украина неоднократно требовала от НАТО закрыть воздушное пространство своей страны, чтобы защититься от ракетных ударов и авиабомбардировок России. Однако организация отказывается, опасаясь открытого конфликта с НАТО.

В США заявили, что на Западе рассматривают вариант передачи Киеву авиации и средств противовоздушной обороны, чтобы украинское государство само смогло закрыть небо.