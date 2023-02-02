Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"

Директору страны-агрессора России Владимиру Путину привиделись, дескать, "последователи Гитлера" в Украине и якобы "агрессия коллективного Запада".

Путин так конкретно и не сказал, какие "друзья" у России есть в мире / Скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин разразился абсурдной пропагандой из-за поставок танков Leopard. В Украине ему привиделись якобы "последователи Гитлера" и, мол, "агрессия коллективного Запада", с которыми решила, дескать, "бороться" страна-оккупант Россия. Также он пытался всех заверить, что у Москвы якобы "есть друзья", на которых директор РФ, похоже, рассчитывает.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, в своем новом выступлении Путин, который напал на Украину, пожаловался, что Киеву передают танки Leopard. Он назвал такой шаг, мол, "угрозой России".

"Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты", - сказал Путин.

Кроме того, он обвинил в, дескать, "агрессии" страны коллективного Запада. В Украине же ему привиделись якобы "последователи Гитлера и бандеровцы".

"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", - добавил в истерике кремлевский директор.

Также Владимир Путин подчеркнул, что у оккупанта России, мол, "есть много друзей в мире", на которых он, похоже, рассчитывает.

Какие конкретно страны являются "дружественными" для Москвы, Путин так и не сказал.

Ранее Владимир Путин цинично обвинил Украину в, дескать, "обстрелах" территории приграничных областей страны-агрессора России. Он обратился к российскому Минобороны, чтобы ведомство Шойгу "ликвидировало возможность обстрелов".

Напомним, военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабной наступление.

По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.

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Угроза наступления России: