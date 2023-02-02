В ВСУ ответили на планы оккупантов захватить Донбасс до марта по приказу Путина

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию о том, что президент РФ Владимир Путин приказал захватить Донецкую и Луганскую области до марта.
Он напомнил, что подобных приказов с начала войны было несколько. Такое заявление спикер Восточной группировки войск ВСУ сделал во время брифинга в Military Media.
"Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории", - сказал он.
В то же время представитель ВСУ напомнил, что в 2022 году Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но "все они были разбиты украинской армией".
"Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", - добавил Череватый.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил о том, что Владимир Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта.
Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, с данного направления у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации ситуации на войне против Украины.
К годовщине своего полномасштабного вторжения, 24 февраля, оккупанты будут пытаться показать "победы".
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