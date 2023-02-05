Истребители F-16, Gripen или другие самолеты: Резников заявил, что Украине дадут боевую авиацию

Украина получает оружие, которое ей нужно, и следующим шагом в рамках военной помощи будет предоставление Западом военной авиации, сказал Алексей Резников.

Украине могут поставить истребители F-16 - Резников/ Коллаж wikimedia.org, УНИАН

Страны-партнеры предоставят Украине боевую авиацию. Сейчас идет дискуссия относительно того, какие конкретно самолеты получит Киев. Возможно, поставят истребители F-16, Gripen или другие машины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Liga.net, в ходе брифинга он рассказал о том, Украина точно получит от государств-союзников тактическую авиацию. Обсуждается, какие конкретно самолеты предоставят Киеву.

"Сегодня в плане помощи вооружением, которую мы записывали, как я это называю, в "просьбы к Санте", мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма. Самолеты тоже будут", - отметил Резников.

По его словам, дискуссии идут относительно того, какие конкретно военные самолеты дадут для ВСУ.

"Это могут быть F-16, Gripen или другие самолеты – для нас это уже не так принципиально", - подчеркнул Алексей Резников.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали статью, в которой говорилось о том, США не будут блокировать возможные решения союзников о поставках Украине истребителей F-16.

Впрочем, сам Вашингтон, по всей вероятности, отправлять Киеву самолеты пока не готов.

В издании Politico вышел материал, где речь шла о том, что в Пентагоне возмутились словами Байдена об отказе поставлять Украине F-16. В военном ведомстве допустили возможность предоставления Киеву боевой авиации.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг какие-либо "табу" на поставки Украине истребителей F-16. По словам министра, Париж готов обсуждать этот вопрос с Киевом. Однако украинская сторона пока не делала официальных запросов относительно передачи авиации.

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