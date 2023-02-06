Как отказаться от повестки, чтобы не отвечать перед законом: адвокат назвал условия

Человек может отказаться от повестки, если ее вручают не по правилам или не по закону.

Как отказаться от повестки по закону / Коллаж фото УНИАН и УП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения из-за полномасштабного вторжения, которое начал российский диктатор Владимир Путин. Но далеко не в каждом случае за такое будет ответственность. Мужчина может отказаться от повестки и ему за это ничего не будет. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал адвокат Андрей Новак.

Отказаться от повестки можно, если человеку ее вручают не по правилам. Адвокат назвал такие условия, когда можно отказаться от вручения:

документ пытаются вручить неустановленные лица или без надлежащих полномочий;

повестка выписана на другое лицо;

нарушение порядка вручения повесток;

пустая повестка, которую заполняли "на коленке".

Если мужчина отказывается от вручения повестки, то представители центра комплектования должны составить акт отказа. Это должно происходить в присутствии двух свидетелей. В акте нужно указать четкую причину отказа.

После этого руководитель Территориального центра комплектования должен решить, привлекать человека к ответственности или нет.

Следует отметить, что вручать повестку могут работники органов местного самоуправления, руководители предприятий, должностные лица военкомата и территориального центра комплектования, руководители ЖЭКа или ОСМД.

В законе не указано, где именно можно вручать повестки. Так что раздавать их, например, на улице не запрещено. Зато нельзя приводить человека в военкомат силой.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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