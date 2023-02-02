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Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкомат

2 февраля 2023, 14:42
Выписка повестки на месте не входит в компетенцию представителей Центров комплектования или других лиц, говорит Андрей Новак.
война в Украине, мобилизация
Юрист раскрыл особенности вручения повесток в военкоматы / president.gov.ua

В Украине повестки военнообязанным в рамках мобилизации должны выдавать с соблюдением всех необходимых юридических формальностей и оформлять их необходимо должным образом, заявил адвокат Андрей Новак.

По его словам, практика, когда правоохранители проверяют данные, передают их представителям Центров комплектования, а они уже на месте выписывают повестки, является незаконной. Об этом юрист рассказал в комментарии ТСН.

Он обратил внимание на то, что выписка повестки на месте не входит в компетенцию представителей Центров комплектования или других лиц.

Адвокат поясняет: "Подчеркиваю, повестка на момент вручения должна быть заполнена и иметь все обязательные реквизиты: фамилию, имя, отчество военнообязанного, адрес места регистрации, дата и место, куда прибыть, а также подпись военкомата и мокрая печать Центра комплектования. Если хотя бы один из этих данных отсутствует, повестка не может считаться надлежащим образом оформленной и неявка по такой повестке не может влечь за собой какую-либо ответственность".

Требования к повесткам для военнообязанных:

  • повестка не должна быть с ксерокопиями;
  • подписи и печати должны быть "мокрые";
  • повестка должна быть заполнена на момент вручения.

При этом собеседник пояснил, что, если повестка не оформлена надлежащим образом, можно отказаться от ее получения на месте. В этом случае в акте отказа необходимо указать основания, на которых гражданин отказывается от нее.

"В дальнейшем при рассмотрении административного дела будет решаться, имел ли гражданин право ее не получать, или не имел. И соответственно, наступит административная ответственность или нет", — добавил Новак.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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