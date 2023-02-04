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"Давят количеством": военный рассказал о наступлении оккупантов на Донбассе

4 февраля 2023, 20:18
РФ штурмует Донбасс небольшими ротами, которые создали для атак. Их усилили мотивированными оккупантами.
Российские военные
Российские оккупанты забрасывают Донбасс "пушечным мясом" / Коллаж фото Минобороны РФ

Российские оккупанты стягивают огромное количество сил на Донбасс, чтобы продвинуться вперед и захватить всю Луганскую и Донецкую области. Командование РФ отправляет "пушечное мясо на убой". Об этом в интервью Главреду сказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

Враг сформировал небольшие роты для атак. Такие роты, по данным военного, усилили более мотивированными опытными оккупантами.

"Но почему только роты, а не батальоны? Соответственно, на батальоны не хватает людей, поэтому они не могут действовать с размахом и точечно бросают именно такие роты ... Мы понимаем, что это фактически будет "пушечное мясо", потому что их задача – передавить количеством, искать более мотивированные наши части, чтобы их выводить из строя и заставить отступать немотивированные. Искать немотивированные, утомленные боевые части, чтобы бить в тыл этих частей", - сказал Карась.

Таким образом оккупанты хотят отрезать украинские территории, заставляя украинцев отступать и сея панику среди мирного населения.

"Россиянам легче похоронить еще где-то 20 тысяч, но захватить 2 километра, чтобы остальные из этих 300 тысяч были мотивированы к наступлению", - добавил военный.

По его данным, у оккупантов забрали даже мобильные телефоны, чтобы легче было списать погибших на "пропавших без вести". Таким образом они хотят уменьшить количество потерь со стороны РФ. Это не дает россиянам понять, "в какой катастрофе они оказались".

"А пока не знают, то думают, что можно воевать дальше. Задача России – любой ценой имитировать возможность дальнейшего наступления, чтобы пытаться торговаться. У русских нет другого выбора, потому что им надо заморозить эту войну на год-два, чтобы нам потом было труднее. А наша задача, соответственно, максимально перемолоть эту атаку, чтобы загнать РФ во внутренний кризис", - добавил Карась.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что глава Кремля Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

Другие новости:

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