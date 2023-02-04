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Сеет панику и отвлекает: РФ пойдет в наступление лишь на одном участке фронта - военнослужащий

4 февраля 2023, 15:10
Наступление на Киев или Сумы является маловероятным. РФ стягивает туда силы, но это напоминает "отвлекающий маневр".
российские оккупанты, украинские военные
РФ пойдет в наступление, но только на определенном участке фронта / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты будут наступать на Донбассе. Новое вторжение в Сумскую область или со стороны Беларуси является маловероятным. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

Он убежден, что подтягивание сил в Брянскую Белгородскую области является "отвлекающим маневром" врага.

"Брянск - это практически та же группировка, что и в Белгороде. На данный момент угрозы вторжения через Сумскую область и Беларусь нет. Тем более, это должна быть комплексная операция, потому что тогда надо идти оттуда уже на Харьков и дальше. Но за полтора месяца русские могут перебросить туда 300 тысяч войск и спокойно пойти. Тогда это будет означать, что российских войск будет меньше на Донбассе", - сказал Карась.

Если россияне начнут разворачивать свои штабы и стягивать в одно место военную технику, то это сразу заметит украинская разведка и Генштаб ВСУ.

"Но проблема не в количестве войск, потому что пехота ничего не решает, а в том, сколько у РФ будет танков, БМП, артиллерии, РСЗО, средств разведки, каким будет обеспечение этих частей, развернутся ли штабы ... И может возникать "бавовна". И не факт, что все запланированное РФ, произойдет", - добавил военный.

Он утверждает, что в Беларуси или Брянской области пока не наблюдается подготовка врага к наступлению. Карась также акцентировал внимание на том, что РФ пытается напугать украинцев и создать панику внутри страны.

"Очень много наших граждан готовили российскими ИПСО с передвижениями белорусской техники. ГУР давал отчет о том, что были факты, когда мобилизованных сажали на поезд, он проезжал одну станцию, стоял там и потом передвигался на другую станцию, чем русские имитировали массовое движение пехоты, хотя на самом деле никто никуда не высаживался. Но у нас писали о том, что едут три танка или десять БМП. Все это - мизерные количества, а эту дезинформацию использовали еще со времен Вермахта", - объяснил он.

На границе с Беларусью, по его данным, находится больше украинских военных и техники, нежели в самой Беларуси. Врагу будет крайне тяжело пойти на Киев, ведь эта территория вся заминирована.

"Даже если Россия за полтора месяца соберет 40 тысяч белорусов, их всех в этих болотах перемелят. И чего тогда этим достигнет Россия? Лишь 40 тысяч погибших и раненых. Более того, мы получим еще и трофейную технику, потому что в болотах она точно станет трофейной", - добавил Карась.

Что касается Донбасса, то там у россиян больше шансов на "успех". Они бросают основные свои сили на участок от Авдеевки до Северска.

"Уже нет отдельного фронта на Донбассе и Херсонщине – есть участок от Авдеевки до Северска, где у русских сосредоточены все войска. Этот участок составляет около 80 километров, поэтому если РФ сосредоточит на нем войска, до сих пор реализуя преимущество в артиллерии, то здесь они смогут получить хоть какой-то результат. Потому что наступать без результата Россия себе позволить не может", - говорит военный.

Карась не верит в то, что РФ может открыть новый фронт. Однако он не исключает, что по всей линии границы враг может пытаться осуществлять какие-то провокации. Все это будет делаться лишь для создания сильной паники среди населения.

"Надо понимать, что со стороны Беларуси могут побежать 100 "зэков" ЧВК "Вагнера", в то же время обстреляют "Градами" пограничные городки, и мы подумаем: "Все, началось". Как я и говорил, это могут сделать для того, чтобы посеять панику. Но на данный момент это будут лишь отвлекающие удары, а основная концентрация РФ будет на Донбассе", - объяснил Карась.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что глава Кремля Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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