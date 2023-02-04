Сеет панику и отвлекает: РФ пойдет в наступление лишь на одном участке фронта - военнослужащий

Наступление на Киев или Сумы является маловероятным. РФ стягивает туда силы, но это напоминает "отвлекающий маневр".

РФ пойдет в наступление, но только на определенном участке фронта / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты будут наступать на Донбассе. Новое вторжение в Сумскую область или со стороны Беларуси является маловероятным. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

Он убежден, что подтягивание сил в Брянскую Белгородскую области является "отвлекающим маневром" врага.

"Брянск - это практически та же группировка, что и в Белгороде. На данный момент угрозы вторжения через Сумскую область и Беларусь нет. Тем более, это должна быть комплексная операция, потому что тогда надо идти оттуда уже на Харьков и дальше. Но за полтора месяца русские могут перебросить туда 300 тысяч войск и спокойно пойти. Тогда это будет означать, что российских войск будет меньше на Донбассе", - сказал Карась.

Если россияне начнут разворачивать свои штабы и стягивать в одно место военную технику, то это сразу заметит украинская разведка и Генштаб ВСУ.

"Но проблема не в количестве войск, потому что пехота ничего не решает, а в том, сколько у РФ будет танков, БМП, артиллерии, РСЗО, средств разведки, каким будет обеспечение этих частей, развернутся ли штабы ... И может возникать "бавовна". И не факт, что все запланированное РФ, произойдет", - добавил военный.

Он утверждает, что в Беларуси или Брянской области пока не наблюдается подготовка врага к наступлению. Карась также акцентировал внимание на том, что РФ пытается напугать украинцев и создать панику внутри страны.

"Очень много наших граждан готовили российскими ИПСО с передвижениями белорусской техники. ГУР давал отчет о том, что были факты, когда мобилизованных сажали на поезд, он проезжал одну станцию, стоял там и потом передвигался на другую станцию, чем русские имитировали массовое движение пехоты, хотя на самом деле никто никуда не высаживался. Но у нас писали о том, что едут три танка или десять БМП. Все это - мизерные количества, а эту дезинформацию использовали еще со времен Вермахта", - объяснил он.

На границе с Беларусью, по его данным, находится больше украинских военных и техники, нежели в самой Беларуси. Врагу будет крайне тяжело пойти на Киев, ведь эта территория вся заминирована.

"Даже если Россия за полтора месяца соберет 40 тысяч белорусов, их всех в этих болотах перемелят. И чего тогда этим достигнет Россия? Лишь 40 тысяч погибших и раненых. Более того, мы получим еще и трофейную технику, потому что в болотах она точно станет трофейной", - добавил Карась.

Что касается Донбасса, то там у россиян больше шансов на "успех". Они бросают основные свои сили на участок от Авдеевки до Северска.

"Уже нет отдельного фронта на Донбассе и Херсонщине – есть участок от Авдеевки до Северска, где у русских сосредоточены все войска. Этот участок составляет около 80 километров, поэтому если РФ сосредоточит на нем войска, до сих пор реализуя преимущество в артиллерии, то здесь они смогут получить хоть какой-то результат. Потому что наступать без результата Россия себе позволить не может", - говорит военный.

Карась не верит в то, что РФ может открыть новый фронт. Однако он не исключает, что по всей линии границы враг может пытаться осуществлять какие-то провокации. Все это будет делаться лишь для создания сильной паники среди населения.

"Надо понимать, что со стороны Беларуси могут побежать 100 "зэков" ЧВК "Вагнера", в то же время обстреляют "Градами" пограничные городки, и мы подумаем: "Все, началось". Как я и говорил, это могут сделать для того, чтобы посеять панику. Но на данный момент это будут лишь отвлекающие удары, а основная концентрация РФ будет на Донбассе", - объяснил Карась.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

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