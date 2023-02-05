"Наступление уже продолжается": эксперт рассказал, где продвигается враг

У РФ нет сил для того, чтобы высадить вражеский десант в Одессе или идти в наступление на Львов.

Наступление российских оккупантов уже продолжается / коллаж фото Минобороны РФ

Украина готовится к новому наступлению России, ведь уже близится годовщина полномасштабного вторжения-24 февраля. Некоторые уже начинают паниковать, однако на самом деле наступление уже продолжается и оно достаточно серьезное. Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман, сообщает 24 канал.

Эксперт акцентировал на том, что оккупанты пытаются продвигаться в направлении Лимана, Бахмута и Угледара. Враг активизировался также и на юге страны.

Однако Шейтельман убежден, что РФ не будет высаживать свой десант в Одессе или пытаться прорваться в направлении Львова. У врага просто нет для этого сил.

Он также убежден, что Кремль пытается забыть дату 24 февраля, потому что она стала для путинской России "трагической".

"У них же не получилось то, что они планировали 24 февраля. Если бы у них тогда получилось, они бы праздновали радостно. Мол, смотрите, мы год назад начали. Они могут праздновать годовщину взятия, например, Северодонецка, но никак не годовщину начала так называемой спецоперации", – сказал Шейтельман.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что глава Кремля Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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