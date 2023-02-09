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Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генерал

9 февраля 2023, 00:24
Генерал Романенко подчеркнул, что в Кремле осознают, что большая война с Украиной бесперспективна, а потому там ищут пути ее прекращения.
Российские военные, генерал Игорь Романенко
В Кремле могут рассматривать варианты определенного торга с Украиной / Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия хочет паузы в войне и мирных переговоров с Украиной. Ради этого Кремль готов сдать часть захваченных украинских территорий. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как отметил Романенко в интервью Оbozrevatel, прежде всего Россия хотела бы оставить за собой Крым, а также Донбасс. По оценкам генерала, в Кремле осознают, что большая война с Украиной бесперспективна, а потому там ищут пути ее прекращения. В частности, там могут рассматривать варианты определенного торга с Украиной.

"Они рассматривают разные варианты. В частности, и этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам", - сказал Романенко.

Он пояснил, что врагу нужно время, чтобы подготовиться к новому наступлению на Украину. В этом контексте генерал напомнил, что подготовка к полномасштабному вторжению заняла восемь лет – с 2014 по 2022 год.

Также Романенко отметил, что сейчас крайне важно, чтобы западные союзники помогли Украине реализовать задачу, которая была сформулирована на первой встрече в формате "Рамштайн" – ослабление армии России до такого состояния, чтобы она не способна была воевать.

"Мы знаем, какую помощь коалиция из более чем 50 стран, прежде всего НАТО, предоставляет Украине. Хотя с учетом скорости предоставления и номенклатуры вооружений и техники мы видим, что пока союзники решают задачи того, чтобы Украина не проиграла. Только постепенно и очень медленно они переходят в состояние, чтобы Украина вместе со своими союзниками выиграла в этой войне", - подытожил генерал.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Переговоры между Украиной и РФ

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России являются поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ:

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