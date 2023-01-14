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В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответили

14 января 2023, 14:26
Сергей Кислица уверен, что демагогия РФ может создавать среду все большей демагогии.
СБ ООН,
Украина резко ответила РФ в ООН / twitter.com/ukrinun

Москва готова к "достижению целей войны" посредством переговоров, если "в Украине больше не будет угрозы РФ" и "дискриминации для русскоязычного населения".

Об этом постоянный представитель России Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщают росСМИ.

"Окончить военные действия можно будет только тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоговорящего населения этой страны", - сказал он.

На выступление Небензи отреагировал в Twitter посол Украины Сергей Кислица, который написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии".

"Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.

В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответили

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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