"Может быть и завтра": в Кремле сделали циничное заявление о завершении войны в Украине

В Кремле в очередной раз возложили ответственность за окончание войны на Украину. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "конфликт может закончиться и завтра".
Спикер Кремля отметил, что для окончания войны якобы должно быть желание президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.
"Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании", – сказал Песков в комментарии пропагандистским российским СМИ.
Интересно, что еще вчера сам российский диктатор Путин говорил, что война против Украины "может стать длительным процессом". Захват оккупантами некоторых украинских территорий он назвал "значимым результатом".
7 декабря Путин также впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.
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