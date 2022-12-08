"Может быть и завтра": в Кремле сделали циничное заявление о завершении войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для окончания войны с Россией якобы должно быть желание президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине / Фото УНИАН

В Кремле в очередной раз возложили ответственность за окончание войны на Украину. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "конфликт может закончиться и завтра".

Спикер Кремля отметил, что для окончания войны якобы должно быть желание президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

"Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании", – сказал Песков в комментарии пропагандистским российским СМИ.

Интересно, что еще вчера сам российский диктатор Путин говорил, что война против Украины "может стать длительным процессом". Захват оккупантами некоторых украинских территорий он назвал "значимым результатом".

7 декабря Путин также впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

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