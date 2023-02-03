Враг копит силы: в ОП намекнули, с какого направления может наступать РФ

Оккупанты РФ "накопили окончательный финальный ресурс", подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк не исключил угрозу новой атаки оккупантов РФ / Офис президента Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"И мы понимаем – где, какие накопления, куда они будут идти, как они будут идти. Это все ясно. Мы не видим, например, сегодня формирования более или менее понятной группировки в Беларуси, не видим более или менее понятной группировки на Южном направлении. Видим где видим. Но между тем. Всё контролируется. Это не значит, что будет лёгкий период", - рассказал он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП подчеркнул, что оккупанты "накопили окончательный финальный ресурс".

"Для финального, как они считают, сражения. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Подоляк добавил, что оккупанты понимают: "Есть возможность переломить ход войны, которая негативно для них развивается. Вот это они будут делать".

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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