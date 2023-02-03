glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Враг копит силы: в ОП намекнули, с какого направления может наступать РФ

3 февраля 2023, 16:18
Оккупанты РФ "накопили окончательный финальный ресурс", подчеркнул Михаил Подоляк.
Российские военные, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк не исключил угрозу новой атаки оккупантов РФ / Офис президента Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"И мы понимаем – где, какие накопления, куда они будут идти, как они будут идти. Это все ясно. Мы не видим, например, сегодня формирования более или менее понятной группировки в Беларуси, не видим более или менее понятной группировки на Южном направлении. Видим где видим. Но между тем. Всё контролируется. Это не значит, что будет лёгкий период", - рассказал он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП подчеркнул, что оккупанты "накопили окончательный финальный ресурс".

"Для финального, как они считают, сражения. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Подоляк добавил, что оккупанты понимают: "Есть возможность переломить ход войны, которая негативно для них развивается. Вот это они будут делать".

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

Читайте еще:

Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:24

Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК "Вагнера": эксперт объяснила странное обращение "повара Путина"

16:18

Враг копит силы: в ОП намекнули, с какого направления может наступать РФВидео

16:12

Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

15:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

15:43

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:30

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

15:27

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

15:26

Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленныхВидео

15:05

Долетался: ВСУ под Бахмутом "приземлили" российский штурмовик Су-25Видео

Реклама
14:58

Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговореВидео

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

14:31

"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромныеВидео

14:22

Зверев схватился за распухший орган, единственное, что отличает его от женщиныВидео

14:20

В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии НиколаеваВидео

13:56

Часть страны "отломится": российский эксперт спрогнозировал сроки развала РФВидео

13:49

Путин сошел с ума: офицер КГБ рассказал, когда диктатор РФ психологически сломалсяВидео

Реклама
13:42

ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung

13:21

"Путин не может ждать до 24 февраля": армия РФ будет наступать с одного направления – экспертВидео

13:11

"Пережили вместе войну": Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

13:04

Актриса Денисенко жестко ответила на упреки в том, что она не ждет супруга с фронтаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 февраля 2023: Девам – отдых и покой, Рыбам – небывалая активность

12:56

"Потребует немедленного перемирия": Путин может пойти на крайние меры в войне – ЖдановВидео

12:50

Кадыров создаст "северо-кавказский эмират": эксперт спрогнозировал, что будет с Чечней после войны

12:49

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

12:42

Бабушка-ретушер: в сети активно обсуждают внешний вид УспенскойВидео

12:32

Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья

12:22

Как быстро и легко помыть батарею: от грязи не останется и следаВидео

12:17

Будут щедро одарены вселенной: какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 годуВидео

12:06

"Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами": Гиркин уныло признал проблемы армии враговВидео

11:58

HIMARS сможет стрелять в два раза дальше: США пришлют снаряды с GPS-наводкой не раньше октября - СМИ

11:37

Используют по сей день: почему в СССР граненые стаканы обрели сумасшедшую популярность

11:35

Следующие шесть месяцев войны будут критическими и решающими – директор ЦРУВидео

11:30

Ксения Мишина показала огромный живот и призналась, сколько набрала за беременность

10:56

"Запад – доктор Менгеле": Медведев забился в истерических конвульсиях из-за помощи УкраинеВидео

10:52

Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

10:52

Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителяВидео

Реклама
10:29

Путин притащил с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы – MirrorВидео

10:27

"Всегда можете пополнить ряды стриптизерш": Собчак вывалила свой бюст в InstagramВидео

10:24

Газманов ответил на "Героям слава!" от МеладзеВидео

10:13

В вышиванке и украинских "коралях": Loboda выпустила новую украиноязычную песню для наших защитниковВидео

09:29

Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"Видео

09:28

ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

09:28

В Энергодаре взорвали авто коллаборанта – правоохранителя, предавшего УкраинуВидео

09:20

Украинский телеведущий и его жена начали процесс усыновленияВидео

09:10

Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

09:04

Шольц назвал войну России против Украины "давно задуманным" планом для расширения территории РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять