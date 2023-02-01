Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарий

Война – это искусство обмана и информационных спецопераций, напомнил Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов оценил вероятность атаки РФ с севера / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал вероятность наступления российских оккупантов с северного направления.

Отвечая на вопрос Главреда о том, что в Брянской области школы готовят для размещения военных, он сказал: "Возможно, россияне готовятся размещать там пополнение, или воинские части в случае отступления".

Вместе с тем собеседник напомнил о том, что война – это искусство обмана, и, возможно, это такая информационная операция по введению ВСУ в заблуждение.

"Следим за руками, за тем, что происходит на фронте, за переброской техники и личного состава. А заявления в СМИ – уже на втором плане, ими слишком легко манипулировать", — добавил Сазонов.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

Читайте еще: