Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарий

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал вероятность наступления российских оккупантов с северного направления.
Отвечая на вопрос Главреда о том, что в Брянской области школы готовят для размещения военных, он сказал: "Возможно, россияне готовятся размещать там пополнение, или воинские части в случае отступления".
Вместе с тем собеседник напомнил о том, что война – это искусство обмана, и, возможно, это такая информационная операция по введению ВСУ в заблуждение.
"Следим за руками, за тем, что происходит на фронте, за переброской техники и личного состава. А заявления в СМИ – уже на втором плане, ими слишком легко манипулировать", — добавил Сазонов.
Угроза нового наступления РФ
Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.
При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.
У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.
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