Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FT

Аналитики считают, что вероятная точка для нового российского наступления находится на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана.

ВСУ, войска РФ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

Аналитики считают, что вероятная точка для нового российского наступления находится на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана, города, освобожденного украинскими войсками в ходе контрнаступления осенью прошлого года. По словам западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает там силы.

Украинский военный советник сказал, что возобновление российской атаки, вероятно, будет возглавлено элитными подразделениями.

"К этому нужно отнестись серьёзно. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", - говорится в сообщении.

По словам сотрудника военной разведки Украины Андрея Черняка, президент России Владимир Путин приказал своим вооруженным силам полностью захватить Донецкую и Луганскую области к марту.

Большая часть боев в последние недели происходит вокруг Бахмута, где украинские войска защищают город от захвата Россией.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупанты РФ готовятся максимально обострить ситуацию на войне России против Украины. Как полагает чиновник, к 24 февраля, годовщине полномасштабного нападения, россияне будут пытаться показать своему населению якобы "победы".

Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия мобилизовала уже 500 тысяч человек. Министр не исключил наступления захватчиков к 24 февраля. По его мнению, оккупанты могут наступать на Донбассе и юге.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Путин может пойти в наступление на Украину в марте-апреле. Согласно его точке зрения, Москва будет добиваться уже не "победы", а улучшения положения своих войск на поле боя. Кремль попытается продвинуть "переговоры", которые хотел бы организовать в мае.

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