glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителей

12 февраля 2023, 16:09
Российский оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Если Байден поможет Украине, это будет его главным достижением.
Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля 'подарки' в виде истребителей
Фейгин рассказал, стоит ли ждать истребителей на годовщину полномасштабного вторжения / УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения объявят о передаче украинской армии вооружения, которое все активно обсуждают. В частности, есть вероятность, что ВСУ скоро получат истребители. Не исключено, что президент США Джозеф Байден уже принял необходимые решения. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин в интервью 24 каналу, такие действия могут быть весьма выгодными для главы США. Российский оппозиционер отметил, что в ближайшее время в рамках поддержки от США, вероятно, можно говорить о принятии новых санкций, передаче новых видов вооружения для обороны и наступления. Возможно, стоит рассчитывать на организационные и юридические решения в отношении трибунала.

"О ленд-лизе он подписал документ 9 мая. Символы они любят. 24 февраля, наверное, тоже какие-то символические шаги будут сделаны", - пояснил он.

Оппозиционер добавил, такие символические решения должны легко конвертироваться в нечто материальное. Пустых слов о поддержке Украины будет недостаточно. По мнению Фейгина, Байден скорей всего все решения уже принял.

"Для Байдена также важна эффектность, к которой приводит его политическая деятельность", - отметил Фейгин.

Оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Сам же Байден очень хочет остаться в Белом доме еще на один срок. Если он поможет Украине, это будет его главным достижением.

"Нельзя замолчать на пол слова, потому что ты уже дал бронетехнику, что-то обещал дальше, то остановить все на танках или на дальнобойных ракетах невозможно", - подчеркнул Фейгин.

По его словам, для Украины это существенно важно, чтобы одержать победу над Москвой. Тем более, что из Вашингтона серийно звучат заявления о Крыме.

"Уже происходит какое-то примирение с тем, что похоже Крым будет раньше деоккупироваться, чем Донбасс", - добавил Фейгин.

Военная помощь Украине

Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Фейгин военная помощь F-16 война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic Times

16:44

Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

16:43

"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - СкибицкийВидео

16:33

"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

16:24

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:11

"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцевВидео

16:10

"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступилиВидео

16:09

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителейВидео

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

Реклама
15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:39

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

Реклама
13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

13:38

Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

13:28

Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам ПутинаВидео

13:09

Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

13:01

Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"Видео

12:42

В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклонаВидео

12:41

Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

12:15

"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России СлепаковаВидео

12:03

Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - ДудаВидео

11:43

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

11:36

Аллегрова запела про ядерное оружиеВидео

11:24

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

11:24

Возможны точечные удары: Гуменюк оценила риск новой ракетной атаки РФ по Украине

10:41

Россия понесла наибольшие потери с начала войны всего за 2 недели - британская разведкаВидео

10:30

Не уживуться ни при каких обстоятельствах: знаки зодиака, которые не подходят друг другу

10:28

Рано или поздно в Украине будут землетрясения до 8 баллов: сейсмолог назвал самый опасный регионВидео

10:04

Идет наступление: в ВСУ рассказали, что происходит под БахмутомВидео

09:55

В Украине могут начать производить британское вооружение - The Telegraph

09:12

"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину МеладзеВидео

08:54

Передача Украине F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" - Дуда

Реклама
08:34

"Враг бросил все последние резервы": Путин отдал приказ захватить Донбасс до 1 марта - МаломужВидео

08:34

Собака будет шелковой: 5 ошибок в воспитании, которые ни в коем случае нельзя допускать

08:30

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISWВидео

08:20

Война не кончится ни завтра, ни послезавтрамнение

07:30

"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путинамнение

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять