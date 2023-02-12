Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля 'подарки' в виде истребителей

Российский оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Если Байден поможет Украине, это будет его главным достижением.

Фейгин рассказал, стоит ли ждать истребителей на годовщину полномасштабного вторжения / УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения объявят о передаче украинской армии вооружения, которое все активно обсуждают. В частности, есть вероятность, что ВСУ скоро получат истребители. Не исключено, что президент США Джозеф Байден уже принял необходимые решения. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин в интервью 24 каналу, такие действия могут быть весьма выгодными для главы США. Российский оппозиционер отметил, что в ближайшее время в рамках поддержки от США, вероятно, можно говорить о принятии новых санкций, передаче новых видов вооружения для обороны и наступления. Возможно, стоит рассчитывать на организационные и юридические решения в отношении трибунала.

"О ленд-лизе он подписал документ 9 мая. Символы они любят. 24 февраля, наверное, тоже какие-то символические шаги будут сделаны", - пояснил он.

Оппозиционер добавил, такие символические решения должны легко конвертироваться в нечто материальное. Пустых слов о поддержке Украины будет недостаточно. По мнению Фейгина, Байден скорей всего все решения уже принял.

"Для Байдена также важна эффектность, к которой приводит его политическая деятельность", - отметил Фейгин.

Оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Сам же Байден очень хочет остаться в Белом доме еще на один срок. Если он поможет Украине, это будет его главным достижением.

"Нельзя замолчать на пол слова, потому что ты уже дал бронетехнику, что-то обещал дальше, то остановить все на танках или на дальнобойных ракетах невозможно", - подчеркнул Фейгин.

По его словам, для Украины это существенно важно, чтобы одержать победу над Москвой. Тем более, что из Вашингтона серийно звучат заявления о Крыме.

"Уже происходит какое-то примирение с тем, что похоже Крым будет раньше деоккупироваться, чем Донбасс", - добавил Фейгин.

Военная помощь Украине

Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

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