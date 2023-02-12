Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля 'подарки' в виде истребителей

Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения объявят о передаче украинской армии вооружения, которое все активно обсуждают. В частности, есть вероятность, что ВСУ скоро получат истребители. Не исключено, что президент США Джозеф Байден уже принял необходимые решения. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.
Как отметил Фейгин в интервью 24 каналу, такие действия могут быть весьма выгодными для главы США. Российский оппозиционер отметил, что в ближайшее время в рамках поддержки от США, вероятно, можно говорить о принятии новых санкций, передаче новых видов вооружения для обороны и наступления. Возможно, стоит рассчитывать на организационные и юридические решения в отношении трибунала.
"О ленд-лизе он подписал документ 9 мая. Символы они любят. 24 февраля, наверное, тоже какие-то символические шаги будут сделаны", - пояснил он.
Оппозиционер добавил, такие символические решения должны легко конвертироваться в нечто материальное. Пустых слов о поддержке Украины будет недостаточно. По мнению Фейгина, Байден скорей всего все решения уже принял.
"Для Байдена также важна эффектность, к которой приводит его политическая деятельность", - отметил Фейгин.
Оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Сам же Байден очень хочет остаться в Белом доме еще на один срок. Если он поможет Украине, это будет его главным достижением.
"Нельзя замолчать на пол слова, потому что ты уже дал бронетехнику, что-то обещал дальше, то остановить все на танках или на дальнобойных ракетах невозможно", - подчеркнул Фейгин.
По его словам, для Украины это существенно важно, чтобы одержать победу над Москвой. Тем более, что из Вашингтона серийно звучат заявления о Крыме.
"Уже происходит какое-то примирение с тем, что похоже Крым будет раньше деоккупироваться, чем Донбасс", - добавил Фейгин.
Военная помощь Украине
Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.
Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".
Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.
"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.
Вас может заинтересовать:
- "Истребитель Leopard": Жданов рассказал о новом российском "супер-оружии", которое появилось на фронте
- Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генерал
- "Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в Бахмуте