США объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшее время - Белый дом

В Белом доме подчеркнули, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине / Википедия, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом заявила представительница Белого дома Оливия Далтон.

"Ожидаю, что вскоре мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности (для Украины)", - сказала Далтон во вторник на брифинге для журналистов.

Также она ответила на вопрос о возможной отправке истребителей F-16 в Украину. Представительница Белого дома повторила заявление Джо Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.

Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

"Мы передаем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте относительно их боевых нужд. И я ожидаю, что скоро объявят о дополнительной помощи в сфере безопасности", - добавила Далтон

США отказались передавать ВСУ истребители F-16

Напомним, что 30 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

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