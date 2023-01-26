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Украина может победить РФ и вернуть Крым, но есть проблемы – экс-командующий армией США в Европе

26 января 2023, 09:40
Скоро могут произойти наступательные операции украинской армии на юго-востоке и мелкие тактические стычки с оккупантами на Донбассе в борьбе за территории.
Украинские военные, Марк Хертлинг
Украина может победить РФ и вернуть Крым/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Россия сгоняет на войну своих мобилизованных, а защитникам Украины придется на ходу осваивать много нового оружия. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в интервью Wiener Zeitung.

"Да, Украина может выиграть эту войну. Конечно, президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу решать, что считать победой. Однако, как сторонний наблюдатель, я определяю победу как отвоевание всех оккупированных территорий, учитывая Крым", – отмечает Хертлинг.

Он назвал ряд проблем, с которыми может столкнуться украинская армия на пути к победе. В частности, российские оккупанты постараются укрепить свой потенциал за счет мобилизованных россиян. В то же время украинским военным придется одновременно интегрировать много новых систем вооружения, с которыми они не знакомы. Однако украинские воины оказались очень способными к этому, отмечает Хертлинг.

Кто такой Марк Хертлинг

Марк Филипп Хертлинг – бывший офицер армии США. С марта 2011 года по ноябрь 2012 года он занимал должность командующего армии США в Европе и Седьмой армии. Хертлинг служил на бронетанковой, кавалерийской, плановой, оперативной и учебной позициях и командовал всеми организациями от взвода до полевой армии. С июня 2014 года Хертлинг выступал в качестве аналитика по национальной безопасности и военному делу для CNN.

Он отмечает, что еще одним вызовом для обеих сторон станет усталость военных.

Также генерал в отставке уверен, что вскоре могут произойти наступательные операции Украины на юго-востоке и более мелкие тактические стычки с оккупантами на Донбассе, чтобы отвоевать территории.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами. Страна-агрессор выпустила ракеты как из авиации, так и с кораблей. В нескольких областях, в том числе под Киевом, были слышны взрывы. Сообщается о работе украинской ПВО, несколько ракет уже сбили.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся сегодня, 26 января, ударить по Украине ракетами. Массированный ракетный удар они хотят осуществить, задействуя свою авиацию и корабли, заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Также это подтвердила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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